Colombie-Britannique Une commission découvre une fraude en cryptomonnaie de 13 millions

(Vancouver) Un panel de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a découvert qu’une plateforme de négociation de cryptomonnaie et son propriétaire ont menti aux clients et ont détourné environ 13 millions d’actifs vers des jeux de hasard et des comptes personnels.