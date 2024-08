(Ottawa) Le long procès criminel des organisateurs du « convoi de la liberté », Tamara Lich et Chris Barber, touche à sa fin alors que les avocats se préparent à présenter leurs plaidoiries finales cette semaine.

La Presse Canadienne

Ils faisaient partie des nombreux organisateurs qui ont amené un grand nombre de manifestants et de camions à Ottawa, en 2022, pour protester contre les restrictions de santé publique et les mandats de vaccination obligatoire pendant la pandémie de COVID-19.

Leur procès criminel a commencé en septembre 2023 et a été entaché de retards qui ont fait traîner la procédure pendant près d’un an.

Mme Lich et M. Barber sont tous deux accusés de méfait, d’intimidation et de plusieurs chefs d’accusation liés au fait d’avoir conseillé à d’autres personnes d’enfreindre la loi.

M. Barber fait également face à une accusation d’avoir conseillé à d’autres personnes de désobéir à une ordonnance du tribunal.

Dans le cadre de ses plaidoiries finales, la Couronne a l’intention de prouver que les deux accusés ont conspiré de concert pour organiser une manifestation illégale, et que les preuves contre l’un d’eux devraient s’appliquer aux deux.

Les avocats de Mme Lich et de M. Barber ont soutenu tout au long du procès que l’organisation d’une manifestation n’est pas une activité illégale et qu’elle est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.