Brittany* mourait à petit feu dans un hôtel du Grand Toronto. Elle était devenue si maigre que ses « clients » lui apportaient de la nourriture. Malgré tout, elle devait continuer de se prostituer jour et nuit. Son bourreau a été condamné à 42 mois de prison.

Amine Karim Belhousse, un Montréalais de 27 ans, a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation reliés au proxénétisme au début du mois au palais de justice de Montréal. Comme il est détenu depuis environ deux ans, le délinquant n’a plus que 12 mois de prison à purger.

Le proxénète contacte Brittany sur le réseau social Instagram à l’automne 2021. Comme il est insistant, la femme finit par lui répondre. Dès leur seconde rencontre, Amine Belhousse lui suggère d’aller travailler comme escorte à Toronto et de partager les profits moitié-moitié.

Brittany consent à ce plan initial. Ce séjour d’une semaine lui permettrait de payer ses dettes, se disait-elle. Or, le projet vire au cauchemar. Amine Belhousse indique dans les annonces que Brittany n’a « aucune limite » en matière de demandes sexuelle. Ce qui n’est pas le cas. Des « clients » exigent alors des relations non protégées.

La jeune femme est une mine d’or pour le proxénète, qui s’empare très vite de la totalité des gains. Brittany fait entre 1000 $ et 5000 $ par jour. Elle reçoit donc parfois plus d’une dizaine de clients, puisque ses services sont fixés à 350 $ l’heure. Néanmoins, Amine Belhousse est insatisfait. Il accroît la pression sur Brittany pour faire encore plus d’argent. Il est violent psychologiquement et insulte la jeune femme.

Cloîtrée dans un hôtel de Mississauga, Brittany doit être disponible jour et nuit. Elle doit demander la permission à son proxénète pour manger, dormir ou prendre une douche.

« Prouve-moi que tes down pour moi en faisant de l’argent. Il n’y a pas de love. Il faut que tu me montres ton love avec de l’argent », lui disait Belhousse.

Brittany n’a plus d’énergie. « Il m’a tuée à petit feu », dit-elle. Mais Belhousse ne lui laisse aucun répit : il l’insulte et insiste. « Le client s’en vient. Tu veux te coucher, estie de paresseuse, tu dois le faire, tu ne vas pas cracher sur de l’argent, pétasse », lui crache-t-il.

Amine Belhousse contrôle presque tous les aspects de la vie de sa victime. Il l’oblige même à regarder au sol quand elle croise un autre homme. Elle ne peut plus parler à ses amis. Brittany dépérit à vue d’œil. Le proxénète lui donne alors des pilules pour soulager ses douleurs.

Après une hospitalisation, Brittany est manipulée par le proxénète et recommence à offrir des services sexuels. Mais elle rechute à nouveau et se rend à l’hôpital en taxi. Le proxénète veut la suivre, mais le chauffeur de taxi lui dit qu’il va appeler la police s’il continue. Brittany contacte les autorités. Son calvaire est enfin terminé.

Amine Belhousse est finalement arrêté en juillet 2022 à Toronto à la suite d’une enquête menée par l’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme. Selon un communiqué publié à l’époque, Belhousse aurait fait d’autres victimes à Montréal et à Toronto.

Me Jean-François Roy était le procureur de la Couronne au dossier, alors que Me Anthony El Haddad a défendu l’accusé.

*Nom fictif pour protéger son identité