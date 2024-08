(Vancouver) Un panel de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a découvert qu’une plateforme de négociation de cryptomonnaie et son propriétaire ont menti aux clients et ont détourné environ 13 millions d’actifs vers des jeux de hasard et des comptes personnels.

La Presse Canadienne

La commission affirme que la société opérant sous le nom d’ezBtc et constituée par David Smillie, alors résidant de la Colombie-Britannique, a dit aux clients que leurs bitcoins seraient conservés dans un « stockage à froid », une méthode plus sûre pour conserver les actifs numériques hors ligne.

Au lieu de cela, le panel a découvert qu’environ un tiers de tous les actifs cryptographiques que les clients ont déposés sur la plateforme entre 2016 et 2019 ont été détournés vers des sites de jeu ou vers les comptes personnels de M. Smillie sur d’autres plateformes de négociation de cryptomonnaie.

La commission indique dans un communiqué publié lundi qu’elle a embauché une société d’analyse de données médico-légales pour déterminer ce qui est arrivé à la cryptomonnaie, et qu’une partie de celle-ci a été « rapidement transférée » soit vers les comptes de M. Smillie, soit vers deux sites de jeu.

Le panel a conclu que M. Smillie dirigeait les affaires d’ezBtc et qu’en autorisant la mauvaise conduite de l’entreprise, il avait commis la même mauvaise conduite que la plateforme.

La commission affirme que la société a été dissoute en 2022 et n’a pas participé à l’audience, et que même si M. Smillie n’y a pas assisté, il était représenté par un avocat.

Le panel examinera les sanctions à imposer, qui pourraient être des pécuniaires ou des interdictions de participation au marché.