Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite la collaboration du public pour retrouver la jeune Alaina-Misha Pone, âgée de 13 ans, qui a été vue pour la dernière fois le 6 août dernier dans l’arrondissement de Ville-Marie.

La jeune femme autochtone a la peau blanche et le teint foncé. Elle mesure 162 cm (5 pieds 4 pouces) et pèse 63,5 kg (140 lb). Alaina-Misha Pone a les cheveux longs noirs ainsi que les yeux noirs et elle s’exprime en anglais.

Elle pourrait porter un chandail noir à manches longues, un pantalon noir, des souliers blancs et un sac à main transparent.

Alaina-Misha Pone a été vue pour la dernière fois le 6 août dernier vers 21 h 15 sur la rue Lucien-L’Allier située dans l’arrondissement de Ville-Marie et n’a pas été revue depuis. Ses proches ainsi que les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité.

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL Alaina-Misha Pone

Elle est connue pour fréquenter le parc du square Cabot ainsi que les stations de métro Atwater et Lionel-Groulx.

Toute personne ayant des informations concernant la disparition d’Alaina-Misha Pone est invitée à composer le 911 ou à communiquer avec son poste de quartier.