La fusillade survenue dimanche à Dollard-des-Ormeaux, où des dizaines de coups de feu ont été échangés entre des policiers et un suspect armé, devrait pousser les corps policiers à hausser leurs critères de formation continue en matière d’emploi des armes, pensent deux policiers retraités du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« Au SPVM, les patrouilleurs sont les enfants pauvres de la formation », estime André Gélinas, policier retraité de la section du renseignement de la police de Montréal. Ils sont pourtant les personnes les plus à risque sur le terrain.

« La formation continue est très déficiente à Montréal », déplore lui aussi Stéphane Wall, superviseur retraité du SPVM spécialisé en usage judicieux de la force.

Seule une qualification annuelle concernant le tir est requise pour tous les policiers, rappelle-t-il.

Non seulement la formation n’est pas suffisante, mais elle ne prépare pas adéquatement à traiter les situations de haute intensité comme celle de dimanche dernier à Dollard-des-Ormeaux. Houssam et Abdel-Rahman Abdallah – un père et son fils – ont été gravement blessés lors d’un échange de coups de feu entre les policiers et un suspect armé, Nackeal Hickey. Ce dernier, un membre de gang de rue impliqué dans un règlement de comptes, aurait tenté d’échapper aux autorités en essayant de voler le véhicule de la famille Abdallah. Il aurait tiré en direction des policiers, qui auraient répliqué.

Malheureusement, ce qu’on enseigne, c’est pratiquement du tir à la cible. André Gélinas, policier retraité de la section du renseignement de la police de Montréal

La recrue ou le patrouilleur est à deux mètres de distance d’une cible statique en carton, debout, calme, sans stress. La formation de tir dynamique existe, mais le SPVM ne dispose que d’un seul simulateur. Il faut des effectifs pour l’opérer, rappelle M. Wall.

« Tu peux former seulement neuf policiers en même temps. Ce n’est pas beaucoup », souligne M. Wall.

Peu d’exercices

Les patrouilleurs ont rarement l’occasion de s’exercer avec leur arme de service. Or, ils sont exposés à des situations imprévisibles impliquant parfois des armes. Ils ne peuvent utiliser une arme de service en dehors des heures de travail.

« La seule fois où tu as le droit, c’est quand ton organisation te permet de t’entraîner au travail. C’est au corps policier d’allouer du temps pour ça », explique M. Gélinas.

L’utilisation d’une arme à feu peut entraîner des dommages irréversibles. La dextérité et l’expérience sont donc de mise, pense l’expert.

« Je ne serais pas surpris qu’il y ait des policiers qui n’ont pas tiré depuis deux ou trois ans », lance M. Gélinas.

« C’est insuffisant. Nos standards sont trop bas et on ne sait jamais quand on va vivre le pire appel de sa vie », poursuit le retraité.

Les gens qui sont le plus à risque d’être en danger ou de faire une erreur sont souvent les patrouilleurs. On ne peut pas juste entraîner le Groupe tactique d’intervention. Stéphane Wall, policier retraité spécialisé en usage judicieux de la force

Les échanges de coups de feu entre policiers et suspects demeurent exceptionnels au Québec, nuance-t-il. « De mémoire, dans les dernières années, il y en a eu très, très peu. » L’accessibilité aux armes à feu obtenues illégalement a toutefois augmenté. Les policiers ont affaire à des criminels de plus en plus impulsifs, rappelle M. Gélinas.

Responsabilité des policiers

Les policiers ont-ils tiré en direction de civils en voulant neutraliser le suspect lors de cet évènement chaotique d’une rare violence ? Seule l’analyse balistique permettra de déterminer d’où provenaient les balles qui ont blessé deux membres de la famille Abdallah.

Le porte-parole de la Coalition contre la répression et les abus policiers, Alexandre Popovic, juge « très problématique » que les policiers aient ouvert le feu à de nombreuses reprises dans un quartier résidentiel.

Je ne dirais pas si on était dans le désert du Nevada, mais là, on est dans une zone avec des résidants, des citoyens qu’on peut voir. Alexandre Popovic, porte-parole de la Coalition contre la répression et les abus policiers

Bien que plusieurs zones d’ombre persistent quant aux circonstances exactes de l’intervention, Alexandre Popovic croit que d’autres options s’offraient tout de même aux patrouilleurs.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Voiture de police au lendemain de la violente fusillade à Dollard-des-Ormeaux

« Je comprends que les policiers vont penser à leur sécurité et vouloir se barricader, se mettre à l’abri d’éventuels tirs, nuance-t-il. Mais si, à partir de là, il y a une fenêtre d’opportunité menant à une désescalade, c’est ce qu’il faut viser. »

Il juge « impardonnable » et « injustifiable » le menottage des civils blessés qui attendaient l’ambulance, comme l’ont rapporté certains médias. « Les policiers devraient se poser la question : “Si c’était mon frère, est-ce que je ferais ça ?” »

« Si on considère que la personne qui prend la fuite a des chances de tuer ou blesser quelqu’un dans l’immédiat ou plus tard, on peut utiliser notre arme », croit André Gélinas. « Un des effets du stress, c’est de tomber en vision tunnel », affirme Stéphane Wall.

L’article 25 du Code criminel permet aux policiers en service de recourir à la force et d’utiliser leur arme à feu s’ils craignent la mort ou des lésions corporelles graves pour eux ou pour autrui, rappelle Stéphane Wall.

Rien n’indique que les policiers impliqués pourraient faire face à des accusations criminelles selon lui, lorsqu’il analyse la situation telle qu’elle est actuellement décrite dans les médias.

C’est sans compter les informations partielles qu’ont les agents sur place lors d’une telle intervention. « Tu ne sais pas toujours qui est le suspect et qui est la victime. Cet évènement ne se serait pas produit s’il n’y avait pas eu un criminel armé qui avait tiré », insiste André Gélinas.