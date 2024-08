Deux hommes auraient été agressés dans la nuit de mercredi à jeudi à Sherbrooke dans un guet-apens orchestré par des individus utilisant un faux profil sur une plateforme de rencontre LGBTQ+, dans un contexte où les crimes haineux rapportés à la police et visant l’orientation sexuelle sont en hausse.

Après avoir échangé sur l’application Grindr, une des deux victimes s’est rendue près de la rue Larocque, comme convenu avec son interlocuteur. Une fois sur place, ce sont en réalité trois individus qui l’attendaient. Ces derniers l’auraient alors encerclé et roué de coups.

Le même scénario s’est ensuite reproduit 45 minutes plus tard près de l’intersection des rues Aberdeen et Gillespie, faisant une seconde victime.

Un des hommes visés se serait fait asperger de poivre de Cayenne et l’autre frapper par un objet contondant. Les deux victimes ont été transportées à l’hôpital à titre préventif et pour y soigner des blessures mineures.

Une enquête criminelle est en cours, mais peu d’informations sont pour le moment disponibles au sujet des trois suspects, qui auraient pris la fuite à pied.

Hausse des crimes visant l’orientation sexuelle

Les dernières données de Statistique Canada font état d’une augmentation de 69 % des crimes haineux visant l’orientation sexuelle en 2023 comparativement à l’année précédente.

Pour le directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, Louis Audet Gosselin, cette augmentation est la conséquence directe de la présence des enjeux des communautés LGBTQ+ au cœur des débats sociopolitiques.

« Particulièrement, dans la dernière année, [ces enjeux] ont été plus médiatisés, avec des discours homophobes et transphobes qui sont décomplexés, dit-il. On le voit dans les milieux scolaires, dans les médias, dans certaines prises de position ou encore dans les mobilisations contre les heures du conte drag dans les bibliothèques.

« Il y a une hausse significative qui est alimentée par une forme de crainte, de désinformation et par beaucoup de messages haineux circulant en ligne, qui vont se traduire dans des actes ciblant directement ou indirectement les communautés LGBTQ2+ », ajoute-t-il.

De manière générale, les crimes haineux rapportés à la police ont augmenté de 32 % au Canada en 2023, comparativement à 2022.

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence s’attend à ce que le nombre de crimes haineux demeure à un « niveau assez élevé » dans la prochaine année « étant donné l’ensemble des tensions dans la société ».

« Quand les tensions et les débats politiques et sociaux se font autour d’enjeux qui touchent une communauté en particulier, on remarque malheureusement que ça se traduit par des actes haineux, dit-il. Malheureusement, la réalité est beaucoup plus grave qu’elle est [rapportée]. »

Selon lui, les chiffres présentés par Statistique Canada ne sont que « la pointe de l’iceberg ».

« Il y a beaucoup de crimes haineux qui ne sont pas rapportés à la police ou dont la dimension haineuse n’est pas prise en compte par les services de police », dit-il.