Un homme a été blessé par balle jeudi soir dans l’arrondissement de Montréal-Nord, rapporte le Service de police de la Ville de Montréal.

La Presse Canadienne

Les secours ont reçu un appel aux environs de 21 h 45 pour intervenir auprès d’une personne blessée par balle sur le boulevard Maurice-Duplessis, non loin de l’avenue P.-M.-Favier.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert la victime sur le sol, blessé par balle au haut du corps et conscient. L’homme a été évacué vers un centre hospitalier.

À l’heure où ces lignes étaient écrites, le SPVM ignorait son état de santé et n’avait pas encore identifié la victime.

Les premières informations glanées par le SPVM suggèrent qu’un individu aurait fait feu sur la victime et aurait pris la fuite avant l’arrivée des policiers.

Un périmètre de sécurité a été établi autour de la scène et des enquêteurs accompagnés de techniciens en identité judiciaire doivent analyser la scène et déterminer les causes et circonstances de la fusillade. L’unité canine a également été appelée pour rechercher plus d’éléments de preuve.

Aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment et l’enquête suit son cours.