(Montréal) Un adolescent de 16 ans a été blessé par balle jeudi soir à Montréal, lorsqu’il a été pris pour cible par un tireur dans l’arrondissement de Montréal-Nord. Sa vie ne serait pas menacée, pouvaient confirmer les autorités au lendemain de l’évènement.

La Presse Canadienne

Les secours ont reçu un appel aux environs de 21 h 45 jeudi pour intervenir auprès d’une personne blessée par balle sur le boulevard Maurice-Duplessis, non loin de l’avenue Laurier.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert l’adolescent au sol, blessé par balle au haut du corps et conscient. Il a été transporté à l’hôpital, où les équipes médicales ne craignent pas pour sa vie.

« Selon les premières informations, un suspect aurait fait feu en direction de la victime et par la suite, le suspect a pris la fuite avant l’arrivée des policiers », a mentionné l’agente Caroline Chèvrefils, qui est porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal.

Un périmètre de sécurité a été établi autour de la scène et des enquêteurs, accompagnés de techniciens en identité judiciaire, doivent analyser la scène et déterminer les causes et circonstances de la fusillade.

L’unité canine a également été appelée à se rendre sur les lieux pour rechercher plus d’éléments de preuve. Aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment et l’enquête suit son cours.