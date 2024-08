L’auteur et professeur à l’Université de Toronto n’a plus de pratique clinique active depuis 2017, mais il est toujours membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.

(Ottawa) La Cour suprême du Canada a fermé définitivement la porte à la contestation judiciaire que menait le controversé psychologue Jordan Peterson contre une ordonnance de son ordre professionnel qui l’oblige à participer à un programme de mentorat.

La Presse Canadienne

En 2022, l’ordre professionnel a examiné la conduite de M. Peterson sur les réseaux sociaux après avoir entendu des préoccupations de citoyens concernant le professionnalisme de certaines de ses déclarations et le respect des normes de déontologie des psychologues.

Après enquête, l’ordre a conclu que des commentaires en ligne de M. Peterson semblaient dégradants, humiliants et non professionnels – et que cela pourrait poser des risques de préjudice pour le public. L’Ordre des psychologues de l’Ontario a alors ordonné à M. Peterson de suivre un programme de mentorat pour examiner et améliorer son professionnalisme lorsqu’il fait des déclarations publiques.

Le Comité des demandes de renseignements, des plaintes et des rapports de l’Ordre ajoutait qu’à défaut de se conformer à cette ordonnance, M. Peterson pourrait être accusé d’« inconduite professionnelle ».

La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la demande de révision judiciaire de M. Peterson et la Cour d’appel a aussi refusé d’entendre sa contestation de l’ordonnance de l’ordre professionnel.