La circulation reprend progressivement dans le secteur de la rue Saint-Charles et du boulevard Roland-Therrien, dans Le Vieux-Longueuil, après l’intervention de la police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) auprès d’un individu cloîtré dans son véhicule.

Vers 3 h 30, les autorités policières ont reçu un appel à la suite d’un conflit conjugal dans l’arrondissement de Saint-Hubert, au cours duquel un homme dans la quarantaine qui « présentait des propos et un comportement menaçants » s’est enfui à bord d’un véhicule volé.

Une course poursuite policière a ensuite eu lieu jusqu’à l’intersection de la rue Saint-Charles et du boulevard Roland-Therrien, où l’homme a été isolé et contenu dans son véhicule.

Ce n’est que vers 13 h 40 que l’homme s’est « finalement soumis à une reddition suite au travail de négociation » des policiers.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Le groupe d’intervention tactique du SPAL a été demandé sur les lieux. L’individu est maintenant isolé et contenu.

L’individu est déjà connu du service de police et fait face à des accusations de séquestration, menace et vol de voiture.

L’importante opération policière a engendré des entraves à la circulation jusqu’en début d’après-midi.

