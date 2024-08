Lors d’une fusillade survenue dimanche soir à Dollard-des-Ormeaux, un père de famille s’est mis sur la trajectoire des balles pour protéger ses enfants, selon les informations de Radio-Canada. Le suspect, Nackeal Hickey, a comparu mardi ; il est visé par 15 chefs d’accusation, dont tentative de meurtre.

Une fusillade d’une rare violence est survenue à Dollard-des-Ormeaux, dans l’ouest de Montréal, dimanche soir, lors d’un affrontement armé entre des policiers et Nackeal Hickey, un jeune homme de 26 ans. Selon nos sources, ce dernier est un membre de gang de rue aux multiples antécédents criminels.

Le suspect s’en est pris à la famille Abdallah, qui s’est retrouvée malgré elle au cœur de l’altercation. Alors qu’Houssam Abdallah et ses deux enfants déchargeaient leur voiture d’affaires de camping, le suspect serait arrivé en courant, une arme à la main, et leur aurait crié « Give me your keys ! », d’après Radio-Canada. La famille a alors pris la fuite, mais s’est retrouvée au milieu de la fusillade. Pourchassé par des policiers, le suspect se serait réfugié dans leur voiture et aurait échangé une quarantaine de coups de feu avec la police, selon les informations de plusieurs médias.

Quand son fils de 18 ans, Abdel-Rahman Abdallah, a été touché par une première balle, Houssam Abdallah s’est alors mis dans la ligne de tir pour protéger ses enfants, raconte sa fille, Jana Abdallah, à Radio-Canada.

« Sans lui, je ne serais peut-être plus vivante », a-t-elle confié aux journalistes de la Société d’État. Elle s’en est sortie indemne, mais reproche aux secours d’avoir mis près d’une heure avant d’arriver sur les lieux.

Abdel-Rahman Abdallah a confirmé ses paroles et expliqué à Radio-Canada que la balle qui l’a touché l’a atteint à deux centimètres de la colonne vertébrale. Il est sorti de l’hôpital depuis. « Je lui dois ma vie, c’est mon héros », a-t-il confié aux journalistes de Radio-Canada, à propos de son père, un homme de 52 ans.

Ce dernier a été atteint de 5 balles ; il est toujours hospitalisé, selon les dernières informations de la Société d’État. Lundi, la Sûreté du Québec, qui a pris en charge l’enquête, a assuré qu’on ne craignait plus pour sa vie. Son fils a pu lui rendre visite avant de quitter l’hôpital, a-t-il expliqué aux journalistes de Radio-Canada ; son père est conscient et capable de parler malgré la gravité de ses blessures, qui nécessitent encore de nombreuses interventions chirurgicales.

Le suspect, Nackeal Hickey, qui a également été hospitalisé, a plusieurs antécédents judiciaires, notamment en matière de violence conjugale, d’introduction par effraction et de menaces de mort. Il avait été accusé de tentative de meurtre en 2016, mais avait finalement plaidé coupable à des accusations de voies de fait graves. Selon nos sources, il est considéré comme un membre de Rollin 90s, un gang de rue opérant notamment dans l’Ouest-de-l’Île.

Au total, 15 chefs d’accusation ont été déposés jusqu’à maintenant contre lui, dont tentative de meurtre, tentative de mutiler ou de défigurer, voies de fait graves, ainsi qu’usage d’une arme à feu prohibée, a précisé Radio-Canada. Selon les informations de la Sûreté du Québec, il a comparu le 6 août au palais de justice de Montréal.

En raison des circonstances de l’altercation armée avec le suspect, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a pris en charge le dossier. Sept enquêteurs du BEI enquêtent actuellement sur l’évènement.

Avec des informations de Mayssa Ferah, La Presse, et de La Presse Canadienne