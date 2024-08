Un des caïds les plus connus du Québec Raymond Desfossés, roi de la cocaïne de Trois-Rivières, n’est plus

Raymond Desfossés, ancien chef du Gang de l’Ouest, importateur de cocaïne à grande échelle, employeur de l’ancien tueur à gages Gérald Gallant et l’un des caïds québécois les plus connus, est mort le 31 juillet de cause naturelle, a appris La Presse.