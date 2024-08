Un père et son fils gravement blessés

La fusillade d’une rare violence survenue dimanche soir dans l’ouest de Montréal a blessé gravement un homme dans la cinquantaine et son fils de 18 ans. Le suspect, un homme aux multiples antécédents criminels, les aurait ciblés après s’être emparé de leur véhicule.

Le présumé tireur de 26 ans s’est présenté armé à l’intersection de la rue Davignon, près du boulevard de Salaberry, dans le secteur de Dollard-des-Ormeaux.

Pour des raisons qui demeurent nébuleuses, l’assaillant aurait tenté de voler le véhicule de deux passants pour fuir les lieux. Il aurait alors tiré en direction de deux personnes innocentes, un père de 52 ans et son fils de 18 ans. Selon nos informations, d’autres membres de la famille étaient présents durant l’attaque par arme à feu.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait entretemps reçu un appel concernant un coup de feu. Le suspect aurait alors été blessé lors d’un échange de coups de feu avec les policiers alors qu’il tentait de fuir les autorités peu après l’interpellation.

Selon nos informations, une balle perdue a traversé la fenêtre d’une résidence, où un enfant se trouvait au moment des faits. Il serait sain et sauf.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Des policiers présents sur la scène de crime, lundi

Il s’agit d’un évènement d’une rare violence dans ce quartier résidentiel tranquille, confirme Laura Izquierdo. Elle a entendu les nombreux coups de feu alors qu’elle se promenait avec ses jeunes enfants.

« Ça m’a pris un moment [pour] réaliser que les bruits, c’était des dizaines de coups de feu », explique la mère de famille qui habite le quartier.

Elle s’est empressée de rentrer chez elle à la vue de plusieurs véhicules de police. Sur place, un agent lui a indiqué de rentrer chez elle et de fermer les fenêtres.

Je savais que c’était sérieux. Il y avait tellement de policiers. Laura Izquierdo, résidente du quartier

Fini les promenades de fin de soirée pour Mme Izquierdo et ses enfants. « J’ai peur, car c’est arrivé à 20 h, l’heure où je me promène avec mes enfants. Deux innocents ont failli mourir. »

Un large périmètre de sécurité était toujours érigé en milieu d’après-midi. Les autorités ont également déployé deux postes de commandement. Étant donné l’altercation armée avec le suspect, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) prend en charge le dossier.

C’est la Sûreté du Québec (SQ) qui s’occupe de l’enquête concernant le présumé tireur.