(Québec) Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a découvert vendredi soir un laboratoire de transformation de drogues de synthèses dans l’arrondissement La Cité–Limoilou, dans la capitale nationale. Ils ont procédé à la perquisition dans la foulée.

La Presse Canadienne

La découverte s’est faite par hasard, dans la soirée. En effet, le service de police indique que le 911 a été contacté vers 19 h 20 par l’administration d’un immeuble de logements dans le quartier de Saint-Sauveur qui s’inquiétait d’odeurs nauséabondes provenant de l’un des logements.

Sur place, les policiers ont pu constater également l’odeur et sont entrés dans le logement dans le but de s’assurer de la santé et de la sécurité de ses occupants. À l’intérieur, ce ne sont pas des individus, mais des drogues et du matériel de production, que les officiers ont trouvé.

Une perquisition a été faite rapidement après cette découverte. Celle-ci a permis au SPVQ de saisir la somme de 24 000 $, près de 46 000 amphétamines, plus de cinq sacs remplis de poudre de méthamphétamine ; environ 10 grammes d’héroïne ; près de 220 grammes de cannabis, quelque 100 grammes de haschich ; du matériel de production ainsi que des armes et des téléphones cellulaires.

Le SPVQ indique que l’enquête a été prise en charge par l’Unité des stupéfiants et que des arrestations n’ont pas encore eu lieu, mais sont à prévoir.