Raymond Desfossés, roi de la cocaïne de Trois-Rivières, n’est plus

Raymond Desfossés, ancien chef du Gang de l’ouest, importateur de cocaïne à grande échelle, employeur de l’ancien tueur à gages Gérard Gallant et l’un des caïds québécois les plus connus, est mort le 31 juillet de cause naturelle, a appris La Presse.

Desfossés, 73 ans, dont la carrière criminelle s’est échelonnée sur plus de 50 années, souffrait d’une maladie chronique depuis longtemps, mais son état s’était grandement dégradé depuis la dernière année.

Originaire de Trois-Rivières, Desfossés a commencé sa carrière criminelle en participant à des vols de valeurs et s’est joint au Gang de l’ouest durant les années 70, alors que cette organisation criminelle de souche irlandaise faisait la pluie et le beau temps à Montréal.

La police soupçonnait Desfossés d’avoir participé à des meurtres durant les années 70 pour lesquels il n’a toutefois jamais été accusé.

En août 1984, il a été arrêté et accusé pour un vol de 135 000 $ commis contre des convoyeurs de transport de valeurs en Ontario, mais les accusations sont tombées après qu’un juge eut conclu que les policiers avaient illégalement perquisitionné sa résidence.

Dans la cour des grands

Durant les années 80, Desfossés a succédé à Frank Ryan – abattu en 1984 – et à Allan Ross – condamné aux États-Unis – en tant que chef du Gang de l’ouest.

À la fin des années 80 et au début des années 90, Raymond Desfossés était considéré par la police comme l’un des criminels les plus importants et influents au Québec. Il avait noué des liens solides avec les Hells Angels, la mafia et le clan Dubois.

En 1990, il s’est rendu en Floride rencontrer un trafiquant québécois, Gaétan Lafond, pour le sermonner au nom d’un consortium composé du Gang de l’ouest, des motards et de la mafia, qui fixait le prix de la cocaïne à Montréal et qui trouvait que Lafond ne la vendait pas assez chère. Lafond a été assassiné en Colombie sept ans plus tard.

En 1991, Desfossés était présent au mariage célébré à Montréal de la fille de Giuseppe Di Maulo, Milena, et de Frank Cotroni, fils de l’ancien chef de la mafia du même nom.

À peu près à cette époque, Desfossés, qui possédait un commerce de carrosserie à Cap-de-la-Madeleine – maintenant un secteur de Trois-Rivières – a tenté, sans succès, de lancer sur le marché une voiture sport qu’il avait créée, la Ray Desf, présentée dans des salons de l’auto.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Raymond Desfossés, en 1990, alors qu’il présentait fièrement la voiture qu’il venait de concevoir. Cet amateur de belles voitures s’était lancé dans la conception d’une voiture de luxe : l’Italia. Il envisageait une production annuelle de 50 voitures. Il comptait les vendre pour une bagatelle de 115 000 $…

Extradé aux États-Unis

En 1992, Desfossés a été arrêté à Louiseville, à la demande des Américains, qui voulaient le juger pour le meurtre, commis sept ans plus tôt en Floride, d’un ancien membre du Gang de l’ouest, David Singer.

Le caïd a tenté d’empêcher son extradition, mais la Cour suprême a refusé d’entendre sa cause. En 1998, il a plaidé coupable à un chef de meurtre non prémédité et a été condamné à une peine de 12 ans dont il avait déjà purgé plus de la moitié au Canada.

Le roi

Durant un procès, un ancien bras droit de Desfossés devenu délateur a déclaré que lui et son patron importaient régulièrement des quantités de 50 à 60 kilogrammes de cocaïne au Québec.

C’est l’époque où Desfossés a gagné son surnom de Roi de la cocaïne à Trois-Rivières.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Raymond Desfossés dans les années 90.

Mais c’est aussi l’époque où le roi deviendra une cible de la Gendarmerie royale du Canada, et que son palais sera régulièrement la prison.

Selon des policiers qui ont enquêté sur Desfossés, ce dernier était un fin renard. « Il ne s’exposait pas, faisait profil bas, conduisait des véhicules qui n’avaient rien de flamboyants, comptait sur de nombreux fidèles qui le protégeaient, faisaient ses rencontres dans des entrepôts désaffectés et était rompu aux manœuvres de contre-filature », a résumé l’un d’eux.

Mais la police fédérale a pu compter sur une taupe au sein de son organisation.

La GRC a ses trousses

En 1998, Desfossés a été arrêté pour la saisie de 210 kilogrammes de cocaïne, mais l’affaire n’a pas eu de suite alors qu’il a été extradé aux États-Unis.

Mais la GRC s’est reprise six ans plus tard.

Desfossés et 25 autres individus reliés au Gang de l’ouest, aux Hells Angels et à la mafia, ont été arrêtés à l’issue de l’enquête Calvette au cours de laquelle 750 kilogrammes de cocaïne avaient été saisis à bord d’un bateau, le Gabriela, au large de Puerto Rico, en août 2003.

Desfossés a été condamné à une peine de 13 ans deux années plus tard, et alors qu’il était incarcéré au pénitencier de Cowansville, il a aidé les autorités à empêcher la livraison d’une importante quantité d’armes à un gang de rue.

Trahi par son tueur à gages

Raymond Desfossés purgeait toujours cette peine en 2009 lorsque les enquêteurs de la Sûreté du Québec l’ont arrêté dans sa cellule pour plusieurs meurtres.

Le tueur à gages de Desfossés, Gérald Gallant, venait de retourner sa veste et a admis 28 meurtres et 13 tentatives de meurtre, dont une demi-douzaine commandée par Desfossés, avant et durant la guerre des motards (1994-2002).

Durant ce sanglant conflit, Desfossés s’était rangé dans le camp des Rock Machine et avait commandé à Gallant le meurtre du prêteur usuraire Robert Savard.

C’est durant ce crime, commis en 2000, qu’un individu qui accompagnait Savard s’était caché derrière une serveuse, Hélène Brunet, blessée dans l’attentat.

Desfossés avait aussi offert à Gallant 250 000 $ pour tuer le chef guerrier des Hells Angels, Maurice Boucher, contrat que le tueur n’a jamais pu remplir malgré quelques tentatives.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Maurice Boucher à la fin des années 90.

Des médias ont fait état que Desfossés aurait déjà eu un contrat sur sa tête, mais le principal intéressé a dit aux commissaires des libérations conditionnelles en 2018 qu’il ne craignait pas pour sa vie.

Durant ses trois sentences fédérales, Desfossés a demandé à aller dans un pénitencier à sécurité minimum, mais les autorités ont toujours refusé, en raison de son haut niveau de dangerosité.

La retraite, vraiment ?

En 2014, Desfossés a plaidé coupable à un chef réduit de complot de meurtre et a été condamné à une peine de 20 ans à être purgée de façon concurrente à sa sentence déjà imposée pour importation de cocaïne.

Trois ans plus tard, Desfossés a pu aller en maison de transition et aux commissaires des libérations conditionnelles, il a dit qu’il voulait devenir un citoyen respectueux des lois, que sa carrière criminelle était terminée et qu’il prenait sa retraite.

Mais à 72 ans, celle-ci n’était visiblement pas tout à fait finie.

En juillet 2023, sa libération conditionnelle a été révoquée pour non-respect des conditions après que les enquêteurs de l’Unité mixte d’enquête contre le crime organisé (UMÉCO) de la Division C (Québec) de la GRC eurent trouvé chez lui cinq téléphones, dont certains contenant une application de messagerie cryptée, et 70 000 $, dans le cadre d’une enquête sur un réseau d’importation et de trafic de stupéfiants.

Desfossés avait de nouveau obtenu sa libération d’office – aux deux tiers de sa peine – le 4 août 2023 et sa peine avait pris fin le 18 septembre, quelques jours avant son anniversaire.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Raymond Desfossés en voyage, en décembre dernier.

L’enquête de l’UMÉCO se poursuit, mais si Desfossés était toujours une cible potentielle, le vieux renard ne fera pas partie du tableau de chasse.

« Il existe une ligne morale que, en tant que leader, il devait parfois transgresser. Mais l’acte ultime, celui d’enlever la vie à un autre être humain, considéré comme “nécessaire” dans certains milieux, reste ce qui condamne inévitablement ceux qui se croient au-dessus des lois », a réagi un ancien complice de Desfossés, devenu agent civil d’infiltration pour la GRC et auteur d’un livre basé sur leur relation à tous les deux, A1, l’invisible.

