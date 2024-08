(Beauharnois) Un enfant de quatre ans s’est noyé dans une piscine résidentielle à Beauharnois, en Montérégie, jeudi soir.

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été prévenus vers 20 h 30 qu’un enfant était en arrêt cardiorespiratoire après s’être retrouvé dans la piscine pour une raison qui demeure inconnue.

« Des tentatives de réanimation ont été effectuées sur la victime, qui a été transportée dans un état critique au centre hospitalier Anna-Laberge, à Châteauguay, où son décès a été constaté », a expliqué l’agent Marc-Olivier Chatelois, qui est porte-parole du Service de police de Châteauguay, le corps policier qui dessert la municipalité de Beauharnois.

Une enquête policière a été ouverte afin de déterminer les circonstances qui ont mené à cette noyade. Vendredi matin, la police n’avançait aucune hypothèse, plaidant que l’enquête suivait toujours son cours.

De son côté, la Ville de Beauharnois a réagi à cet évènement sur sa page Facebook, parlant d’une « terrible nouvelle ».

« Nous prenons quelques instants ce matin pour envoyer, au nom du conseil municipal, des membres de l’administration et de toute la communauté beauharlinoise, nos plus sincères pensées au jeune garçon, à sa famille, au voisinage et aussi à nos précieux collègues premiers répondants qui sont intervenus sur les lieux du drame », a écrit la municipalité dans sa publication.

« Puisse notre énergie vous accompagner dans ces sombres moments. »