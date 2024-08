(Toronto) L’ancien magnat de la mode Peter Nygard, qui a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle l’automne dernier à Toronto, doit recevoir sa sentence vendredi.

La Presse Canadienne

L’avocate de Nygard a plaidé la semaine dernière pour une peine de six ans, invoquant l’âge avancé de l’homme de 83 ans et ses multiples problèmes de santé. De leur côté, les procureurs ont réclamé une peine de 15 ans d’emprisonnement.

La défense et la Couronne ont demandé au tribunal d’accorder à Peter Nygard un crédit pour chacun des plus de 1000 jours qu’il a passés en détention jusqu’à présent. Les procureurs ont toutefois précisé qu’ils souhaitent que chaque journée de détention compte pour une seule, et non pour 1,5.

En novembre dernier, Nygard a été reconnu coupable de quatre accusations d’agression sexuelle, mais a été déclaré non coupable d’un cinquième chef d’accusation ainsi que d’un chef de séquestration.

Les allégations portées contre lui datent des années 1980 jusqu’au milieu des années 2000.

Nygard fait également face à des accusations dans deux autres provinces, dont le Québec, et attend son extradition vers les États-Unis.