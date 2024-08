C’est en juillet dernier que la Division C (Québec) de la GRC avait annoncé la saisie de 62 kilogrammes de cocaïne cachés dans un piano à queue parti de la Colombie.

Un peu plus de 60 kg de cocaïne cachés dans un piano à queue : une histoire de trafic de drogue aussi préoccupante qu’insolite coûtera sept ans de pénitencier à un résident de Saint-Denis-de-Brompton.

Michaël Dubois a enregistré une rapide réponse à l’accusation de possession de cocaïne dans un but de trafic jeudi matin. Un piano bourré de stupéfiants avait été livré au garage de son domicile en juillet dernier. Il a aidé à décharger l’instrument de musique, qu’il attendait visiblement de pied ferme.

Il écope donc de 7 ans de pénitencier, une proposition de son avocat Me Christian Raymond et la procureure Me Haoua Diallo. La suggestion commune a été entérinée par le juge Bruno Leclerc au palais de Justice de Joliette.

Les autorités américaines ont aussitôt contacté la GRC, qui a récupéré le piano et la drogue, et effectué des tests qui sont sortis positifs à la cocaïne.

La drogue avait d’abord été repérée par la Homeland Security Investigation des États-Unis qui avait intercepté l’instrument de musique à Miami. Les autorités américaines ont aussitôt contacté la GRC, qui a récupéré le piano et la drogue, et effectué des tests qui sont sortis positifs à la cocaïne.

Les enquêteurs ont ensuite remplacé la coke par une autre substance et obtenu des mandats pour installer dans le piano des dispositifs d’alarme, de localisation et d’écoute.

Ils ont ensuite effectué une livraison contrôlée, et c’est même un agent double de la police qui a livré le gros colis à Saint-Félix-de-Valois, le matin du 11 juillet.

Une « opportunité » de faire de l’argent

Michaël Dubois n’a aucun antécédent en matière de stupéfiants, a rappelé Me Raymond. Il a souligné le parcours de vie semé d’embûches de son client. Ce dernier, après avoir vécu dans l’itinérance à l’adolescence, occupait un emploi de gérant où il gagnait bien sa vie.

Son revenu diminue beaucoup lors de la pandémie, a expliqué la défense. « Dans une période de découragement, il a eu une opportunité », a poursuivi Me Raymond.

Ces détails n’ont toutefois pas attendri le juge Leclerc.

« C’est une drôle d’occasion que votre client a saisie là… un piano rempli de stupéfiants », a-t-il répondu à la défense.

Les co-accusés de M. Dubois dans ce dossier avaient tous été arrêtés pour importation et de possession de cocaïne dans un but de trafic par la GRC. Il s’agit de Billy Donais-Cadieux, 44 ans, de Saint-Félix-de-Valois, Pablo Hernandez, 52 ans, de Pointe-Claire, et Juan Diego Hernandez, 28 ans, de Laval.

Avec Daniel Renaud

