Mort suspecte à Sherbrooke et un deuxième individu dans un état critique à l’hôpital

(Sherbrooke) La police enquête sur une mort suspecte à Sherbrooke alors qu’un deuxième individu repose à l’hôpital entre la vie et la mort.

La Presse Canadienne

C’est un appel au 911 jeudi, vers 13 h, qui a alerté les services d’urgence face à la découverte de deux hommes inanimés à l’intérieur d’une résidence du chemin Saint-Roch Nord, dans le secteur de Rock Forest.

« C’est un résidant du secteur qui a téléphoné au 911 pour mentionner que deux hommes sont inconscients dans sa résidence. L’ensemble des services d’urgence sont appelés sur place : ambulanciers paramédicaux et premiers répondants portent immédiatement assistance aux deux victimes. Elles sont transportées au centre hospitalier », raconte en entrevue Benoit Pellerin, porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS).

L’identité des victimes n’a pas été dévoilée, mais on sait que les deux hommes sont dans la cinquantaine. D’ailleurs peu de détails, comme s’il y avait des traces de violence ou si les deux hommes étaient connus des policiers, étaient dévoilées par le SPS dans l’immédiat afin de ne pas nuire à l’enquête en cours.

« La population n’a pas à craindre pour sa sécurité dans le secteur », a cependant souligné M. Pellerin.

« La scène est actuellement protégée. Une douzaine de policiers patrouilleurs participent à l’opération. La division des enquêtes criminelles et des techniciens en identité judiciaire sont également déployés sur le terrain pour établir les causes et circonstances du décès », a-t-il précisé.

Le coroner participe également à l’enquête.

Quant au propriétaire de la résidence, ce dernier fait partie des personnes interrogées par les policiers.

« Personne n’est arrêté ou interpellé à ce stade-ci. On parle de personnes qui sont rencontrées, qui pourraient avoir un lien avec l’évènement, mais l’enquête débute », a précisé le porte-parole de la police de Sherbrooke.

L’enquête se poursuit.