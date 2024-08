La GRC démantèle jeudi un laboratoire clandestin producteur de centaines de milliers de comprimés d’un opioïde de synthèse 25 fois plus puissant que le fentanyl.

« Cette résidence était utilisée vraisemblablement pour la contrefaçon de comprimés pharmaceutiques. Plusieurs centaines de milliers de comprimés contrefaits présumés contenir de la protonitazèpyne ont été saisis », signale le corps policier par communiqué.

D’importantes quantités de produits chimiques ont été saisies par les autorités au cours de l’opération. Ceux-ci sont utilisés dans la fabrication des comprimés illicites. Les limiers ont aussi retrouvé une presse à comprimés ainsi que du matériel sophistiqué permettant une production à grande échelle.

« Trois autres résidences situées à Sherbrooke et Dixville ont également fait l’objet de perquisitions dans le cadre de l’opération », ajoute la GRC.

Les enquêteurs de l’Unité mixte sur le crime organisé de la Police fédérale de la région de l’Est travaillent sur ce dossier depuis mai dernier. Quatre personnes ont d’ailleurs été arrêtées.

« Ils ont été rencontrés par nos enquêteurs et ont été relâchés en attendant la suite des procédures. Ils pourront ultérieurement faire face à des chefs d’accusation en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, notamment de production et de possession de substances contrôlées en vue d’en faire le trafic. »

Substance dangereuse

Les comprimés découverts en cours d’enquête sont de couleur bleue et portent l’écriture M/30, imitant l’apparence d’un comprimé légitime d’oxycodone. L’analyse en laboratoire a toutefois prouvé que, contrairement au médicament original, les comprimés contrefaits contenaient plutôt de la protonitazèpyne, un opioïde de synthèse environ 25 fois plus puissant que le fentanyl.

« Il s’agit d’un dépresseur du système nerveux central appartenant à la famille des benzodiazépines. Des analyses en laboratoire seront nécessaires pour déterminer si on retrouve de la protonitazèpyne dans les comprimés saisis aujourd’hui », indique le communiqué.