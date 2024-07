Le juge aurait voulu infliger « une peine beaucoup plus sévère »

Nicole Sauvé a volé près de 600 000 $ à un couple décédé qu’elle considérait comme sa propre famille, puisant sans scrupule dans sa succession pour ses achats personnels. La notaire déchue purgera sa peine de deux ans moins un jour à domicile, une peine clémente même aux yeux du juge qui a entériné à contrecœur cette suggestion commune.

Ce qu’il faut savoir Nicole Sauvé, une ex-notaire de Gatineau déjà radiée à vie, a volé près de 600 000 $ à un couple en fraudant la succession dès leur décès.

La femme de 70 ans a écopé mardi d’une peine de deux ans de prison à domicile, une suggestion commune de la Couronne et de la défense.

Le juge Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec a entériné la suggestion commune des deux parties, indiquant toutefois qu’il s’agissait à son avis d’une peine clémente.

« Je ne peux pas m’empêcher de dire qu’ici, j’aurais infligé une peine beaucoup plus sévère », a tranché le juge Jean-Jacques Gagné, mardi matin, au palais de justice de Montréal.

Il avait – en quelque sorte – les mains liées. La peine de deux ans moins un jour à purger à domicile était une suggestion commune du procureur Me Denis Trottier et de l’avocat de la défense Me Carlos Bolivar.

Depuis l’arrêt Cook de la Cour suprême en 2016, les juges doivent la plupart du temps entériner les suggestions communes des deux parties. Une recommandation commune doit « déconsidérer l’administration de la justice ou [être] contraire à l’intérêt public » pour qu’un juge s’en écarte, ce qui est plutôt rare.

Or, le crime commis par Nicole Sauvé, ex-notaire de Gatineau, aurait été puni plus sévèrement sans cette demande commune, a suggéré le juge Gagné. Il s’agissait d’une fraude sournoise, s’échelonnant sur plusieurs années.

Fraudés par leur mandataire

Nicole Sauvé est la fille de la meilleure amie du couple formé par René Charlebois et Thérèse Labonté. Elle était leur notaire et mandataire et est devenue la liquidatrice testamentaire au moment de leur mort.

Elle en a toutefois profité pour dérober d’importantes sommes d’argent à la succession des défunts, commettant une fraude de 74 949 $. Selon la preuve présentée en cour, elle a redirigé frauduleusement 11 chèques au nom de sa secrétaire, totalisant une somme de 6798 $. Nicole Sauvé a également effectué plusieurs virements frauduleux vers une entreprise enregistrée au nom de son conjoint et de son fils.

C’est sans compter des achats personnels de 5000 $ payés avec la carte de débit de la succession.

Un jugement civil de la Cour supérieure indique que Nicole Sauvé a pris au minimum 664 000 $ appartenant à ce couple d’aînés – en partie de son vivant – pour les prêter à un homme d’affaires.

Même si elle était mandataire et liquidatrice, Nicole Sauvé avait hérité de 15 000 $ et de 30 % de la succession de la défunte. Elle a toutefois été déclarée indigne d’hériter en 2015 en raison de ses « abus graves de confiance » et de ses « actes de négligence ». Elle a été radiée à vie de son ordre professionnel en 2014 dans une autre affaire.

C’est la filleule du couple qui a porté plainte en 2017.

L’ex-notaire de 70 ans avait plaidé coupable l’hiver dernier à un chef d’accusation d’avoir employé ou possédé un document contrefait.

Elle a expliqué mardi au juge dans un long monologue ses déboires depuis le début de cette saga judiciaire qui aura duré quatre ans.

« Vous avez l’impression que ça me passe par le dos d’un canard, Monsieur le Juge, mais ça m’a rendue malade. Ça m’a démolie. Ces gens-là, c’était des amis. C’était comme de la famille. Quand j’ai fait l’investissement, je pensais les repayer, mais j’ai tout perdu. »

Peu de remords

Le juge Gagné a souligné les remords tardifs de Nicole Sauvé. Cette dernière ne parvenait pas à regarder la famille des défuntes victimes dans les yeux lorsqu’elle s’est excusée.

La notaire déchue a reformulé des excuses en expliquant au juge Gagné qu’elle « n’a jamais voulu que tout ça arrive », affirmant que l’histoire avait « mal tourné. »

« Ça n’a pas mal tourné. Vous les avez fraudés, disons les choses telles qu’elles sont, vous n’êtes pas la victime de rien ici », a rétorqué le juge Gagné.

Selon le rapport présentenciel, l’accusée s’était montrée détachée, comme si elle n’était pas concernée, a ajouté le juge de la Cour du Québec.

Nicole Sauvé a finalement admis ses torts du bout des lèvres. « Ce n’est qu’au moment de la sentence qu’elle a reconnu des remords », a rappelé le juge.

Nicole Sauvé devra purger sa peine à domicile. La suggestion commune dans ce dossier ne prévoit pas d’ordonnance de remboursement.

« Jamais je n’aurais osé imaginer que j’allais vivre un cauchemar, un enfer depuis plus de 14 ans », s’est désolée Dominique Bolduc, filleule du défunt, dans une déclaration faite au tribunal. Selon elle, les « calomnies et la médisance » de Nicole Sauvé ont brisé profondément la femme qu’elle était, ainsi que son équilibre personnel et familial.