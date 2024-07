Megan Lalonde, connue sous son personnage de « fausse vraie avocate préf du Québec » sur les réseaux sociaux, a comparu mercredi après avoir été arrêtée la veille. Résumé de cette saga haute en couleur.

Megan Lalonde a été arrêtée mardi par les policiers de Blainville. Elle était visée par un mandat d’arrestation pour ne pas s’être présentée au tribunal dans un dossier de fraude.

La femme de 24 ans a finalement comparu le lendemain et est désormais accusée d’une fraude de plus de 5000 $

Les faits seraient produits le 18 août 2023 à Drummondville. Elle sera de retour devant les tribunaux le 21 août à Victoriaville et au mois de septembre à Gatineau en lien avec d’autres dossiers de fraudes.

Fustigée par le Barreau

Megan Lalonde se fait connaître du grand public en avril dernier. Elle offrait des services d’avocate sur TikTok et Instagram. Le hic ? Elle ne possède aucune formation de juriste, ce qui a retenu l’attention du Barreau. Elle fait alors l’objet d’une enquête du Barreau du Québec pour exercice illégal de la profession d’avocat et usurpation du titre.

L’institution a clairement mis en garde le public dans un communiqué publié en juin dernier, alors que la jeune femme continuait de prétendre être avocate sur plusieurs plateformes sociales sous les pseudonymes « meg_lalo » et « meg. lalo »

Madame Lalonde n’est pas et n’a jamais été autorisée à exercer la profession d’avocate. De plus, contrairement à ce qu’elle affirme, Megan Lalonde n’a jamais été suspendue par le Syndic du Barreau ni par le Conseil de discipline du Barreau du Québec puisqu’elle n’a jamais été membre du Barreau du Québec. Extrait d’un communiqué de presse émis par le Barreau

L’enquête du Barreau du Québec avait été entamée après plusieurs plaintes de victimes fraudées par la fausse juriste.

L’ordre professionnel a émis le 3 mai dernier un constat d’infraction à la présumée faussaire comportant le chef d’accusation de s’être présentée comme une avocate sans jamais été membre en règle du Barreau. Elle a d’ailleurs reçu une amende de 7500 $ en lien avec cette affaire.

L’ordre professionnel visant à encadrer la profession avait d’ailleurs invité les potentielles victimes de Megan Lalonde à porter plainte auprès des autorités policières.

Son modus operandi pour berner ses victimes avait d’abord été révélé par une enquête du Journal de Montréal puis des articles de La Presse. La fausse criminaliste demandait un dépôt en argent à ses potentiels clients avec pour promesse de les représenter. Elle prenait ensuite la poudre d’escampette sans leur rendre la somme déboursée.

La Blainvilloise est actuellement accusée de fraude, et de ne pas s’être présentée au Tribunal dans six dossiers distincts.

Elle a déjà plaidé coupable dans des dossiers de fraude en juin et septembre 2022 et en février et juillet l’année dernière.

De Megan Lalonde à Megan Fullum

Megan Lalonde continuait jusqu’à tout récemment d’être active sur les réseaux sociaux malgré la médiatisation des accusations et le mandat d’arrestation dont elle faisait l’objet.

Elle s’est moquée à certains moments des reportages et des démarches du barreau dans ses publications sur les réseaux sociaux où elle a continué à prétendre être avocate.

Sur la plateforme TikTok, elle se présente désormais comme « Megan Fullum. » La mention de « fausse avocate préf du Québec » n’est pas présente dans la description sur ce compte.

Elle fait toutefois référence dans certaines publications à la couverture médiatique concernant les accusations dont elle fait l’objet.

Mme Lalonde a aussi retenu l’attention du public pour sa fréquente utilisation de filtres et d’application visant à changer son apparence physique sur ses photos publiées sur les réseaux sociaux.