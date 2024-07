(Sept-Îles) Une importante collision est survenue lundi près de Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Une personne a perdu la vie et une autre repose dans un état critique.

La Presse Canadienne

La Sûreté du Québec (SQ) indique que l’accident se serait produit vers 16 h 30 sur la route 138 à la hauteur de la rue Longuépée, alors qu’un conducteur d’un poids lourd aurait dévié de sa voie.

Ce dernier, âgé de 62 ans, serait alors entré en collision avec une berline qui circulait dans la direction opposée.

Deux personnes étaient à bord de cette berline. Le décès du conducteur, un homme de 63 ans, a été constaté sur place, alors que la passagère, une femme octogénaire, a été transportée dans un centre hospitalier dans un état critique.

Le conducteur du poids lourd ainsi que son passager n’ont subi aucune blessure.

Un enquêteur de même qu’un agent reconstitutionniste ont été appelés à se rendre sur les lieux afin d’analyser la scène et tenter de faire la lumière sur les causes et circonstances de cet accident.

Le porte-parole de la SQ, Nicolas Scholtus, affirme que le conducteur du camion sera rencontré par les enquêteurs.