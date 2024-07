Un comédien qui forçait des relations sexuelles avec des femmes pendant leur sommeil a été reconnu coupable d’avoir commis quatre agressions sexuelles. Alors qu’il accusait une victime d’avoir tout inventé pour se venger, Émile Beaudry s’est fait coincer par ses silences et ses aveux par texto.

Ce qu’il faut savoir Le comédien Émile Beaudry a été reconnu coupable d’agressions sexuelles à l’égard de deux femmes.

Il agressait ses victimes pendant leur sommeil, sans leur consentement.

Sa défense était tout droit sortie de son « imaginaire », selon le juge.

« J’aurais dû m’assurer que tu étais bien réveillée », s’est notamment excusé l’accusé à une victime, après une agression sexuelle.

Au terme d’un procès tenu l’an dernier, le juge Manlio Del Negro a reconnu coupable Émile Beaudry de quatre chefs d’agression sexuelle à la mi-juillet au palais de justice de Montréal. Le juge de la Cour du Québec a cru les deux victimes et a complètement rejeté la défense tirée de l’« imaginaire » de l’accusé.

Émile Beaudry, un Montréalais de 42 ans, est un comédien relativement peu connu qui a joué dans quelques courts métrages dans la dernière décennie. Ses faits d’armes consistent en des rôles de quelques épisodes dans les séries District 31 et Mémoires vives.

L’identité des deux victimes est protégée par une ordonnance de la cour. C’est pourquoi nous omettons certains détails de l’affaire.

Une première victime

Émile Beaudry est déterminé à avoir une relation sexuelle avec sa fréquentation. Mais la victime, elle, n’a pas envie. L’accusé insiste, mais la femme tient son bout et se couche. Quand elle se réveille, Beaudry est au-dessus d’elle en train de la pénétrer.

« Rendors-toi, t’es tellement belle, ça ne sera pas long », lui dit-il. La femme lui répète son refus : « Rendors-toi », répond-il. Elle lui demande d’arrêter à plusieurs reprises, sans succès.

Même scénario la seconde fois. L’acte se fait « avec colère et violence » et provoque une « grande douleur » à la victime.

Plus tard, alors qu’ils ne se fréquentent plus, la femme lui reparle de ces évènements. Émile Beaudry fond en larmes. La victime doit alors le « consoler de [l]’avoir violée ». Puis, l’accusé lui fait cette menace : « Si tu portes plainte ou si tu portes atteinte à ma réputation, je n’aurai pas le choix de me défendre et ça ne te tente pas de vivre ça. »

Étranglement

Quelques années plus tard, Émile Beaudry refait le même coup à une nouvelle flamme. Un soir, la femme se réveille, alors que l’accusé est en train de la pénétrer et de lui empoigner la gorge. Il ne porte pas de condom. La femme lui demande d’arrêter, et il se retire. La femme constate des picots rouges autour de ses yeux, probablement causés par l’étranglement.

« J’aurais dû m’assurer que tu étais bien réveillée », lui écrit plus tard Beaudry par message texte. « J’ai manqué d’écoute en ne m’assurant pas que tu étais bien éveillée », poursuit-il.

Une autre fois, alors que la femme est en état d’ébriété, Émile Beaudry en profite pour l’agresser sexuellement. À plusieurs reprises, la femme lui dit ne pas être « en état ». Rien n’y fait. Il lui causera de grandes douleurs.

Il s’est servi des parties intimes de sa conjointe comme s’il se trouvait dans un buffet [...], prenant tout ce qu’il voulait d’elle, incluant des actes hautement intrusifs. Extrait du jugement du juge Manlio Del Negro

Au procès, Émile Beaudry a accusé l’une des victimes d’avoir inventé l’histoire par vengeance. Une version rejetée par le juge, qui soutient que les victimes n’ont manifesté aucune animosité et aucun désir de vengeance. Même si elles n’étaient pas des victimes « parfaites », le juge a retenu leurs témoignages « sincères » et « crédibles ».

Messages texte

Le juge retient particulièrement contre Beaudry ses écrits lors de volumineux échanges de messages texte avec les victimes. Même si les femmes lui reprochent à de nombreuses reprises de les avoir agressées, Beaudry ne rectifie jamais les faits et semble plutôt assumer ses torts. Une « admission implicite », conclut le juge.

« Les échanges de messages texte sont non seulement abondants, mais très compromettants pour l’accusé. Il ne réfute pas les allégations d’inconduite sexuelle […]. Non seulement, mais en outre, il en assume la responsabilité », analyse le juge.

Dans un cas, l’accusé a raconté au procès avoir arrêté la relation sexuelle en voyant que l’acte ne se « développ[ait] pas ». Selon le juge Del Negro, la relation ne se « développait pas parce que la plaignante était endormie et incapable de consentir à cette relation ». Le juge réfute également que le « sourire » d’une femme somnolente reflète un quelconque consentement.

Les observations sur la peine sont prévues l’automne prochain. Me Mathieu Castonguay représente le ministère public, alors que Me Anne-Geneviève Robert défend le délinquant.