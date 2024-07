Les feux d’artifice suscitent généralement l’émerveillement. Mais utilisé à mauvais escient, un feu d’artifice peut aussi devenir une arme à feu, conclut une juge dans une décision inédite. Une femme l’a appris à ses dépens en braquant une pièce pyrotechnique sur des policiers pendant une manifestation en 2021 à Montréal.

Ripley Lavoie, une femme de 30 ans de Chicoutimi, a été reconnue coupable cette semaine au palais de justice de Montréal de quatre chefs d’accusation, dont voies de fait sur un agent de la paix, braquer une arme à feu sur des agents de la paix et port dissimulé d’une arme à feu. Des crimes pouvant entraîner entre 5 et 10 ans de prison.

Le 1er mai 2021. C’est la manifestation annuelle contre le capitalisme à Montréal. « Fuck the police. No justice. No peace », scandent les manifestants. La tension est à son comble. Les casseurs sont à l’œuvre. Des enseignes sont pliées en deux. Des poubelles jonchent le sol. Des vitres sont brisées.

Des agitateurs lancent des fumigènes sous un viaduc, bloquant la vue aux policiers du Service de police de la Ville de Montréal qui suivent les manifestants. Ces fumigènes sont déclenchés par des « pieds de corbeau » (ou chausse-trapes), des croix en métal soudé qui empêchent les policiers de passer à vélo ou en voiture.

Un policier est attaqué par un émeutier. Un feu d’artifice tombe juste à côté de lui. On lui lance une ampoule remplie de peinture sur son vélo.

Les policiers poursuivent leur chemin sous le viaduc près des avenues du Parc et Beaumont. Ils ignorent alors qu’une manifestante, cachée au-dessus du viaduc, s’apprête à les attaquer avec un feu d’artifice.

Mais deux agents assistent à la scène. L’accusée, Ripley Lavoie, est si concentrée qu’elle ne voit pas les agents à trois mètres d’elle. Elle fouille dans son sac et sort un feu d’artifice cylindrique. Selon les agents, elle n’a plus qu’à allumer la mèche pour tirer sur les policiers qui sont en bas. Ils interviennent juste à temps.

Dans son sac, Ripley Lavoie détenait un imposant briquet de type torche, un bidon rempli de gazoline et une fusée routière rouge. Ses deux feux d’artifice étaient des pièces pyrotechniques neuves « Silver Shrapnel » de l’entreprise « Vulcan ». Selon un expert, un feu d’artifice et de la gazoline peuvent générer une « boule incendiaire ».

Œil de cochon

Une question inédite était au cœur de ce procès : est-ce qu’un feu d’artifice peut constituer une « arme à feu » au sens du Code criminel ? La juge Dominique B. Joly a déterminé que c’était bien le cas, puisqu’un feu d’artifice possède un canon et peut infliger des lésions corporelles graves sur une personne, les deux critères définis dans le Code.

Dans l’une des seules décisions judiciaires abordant cette question (de 1991), le juge avait indiqué qu’un feu d’artifice n’était pas une « arme » lorsqu’il est enfoui dans le sol et utilisé comme prévu par le fabricant, mais qu’il devenait une « arme à feu » lorsque quelqu’un le dirigeait vers une personne.

Selon l’avocate de la défense, Me Arij Riahi, il aurait fallu effectuer un test de vélocité pour reconnaître l’objet comme une arme à feu. Pour ce faire, il faut recourir au test de « l’œil de cochon ».

Si un projectile tiré à une certaine distance peut faire éclater l’œil d’un cochon, il s’agit d’une « arme à feu ». Ce test est généralement utilisé pour déterminer si un fusil à air comprimé peut tirer avec assez de puissance pour blesser quelqu’un et constituer une « arme à feu ».

Mais selon la juge Dominique B. Joly, ce test n’est pas « obligatoire », puisque le Code criminel ne l’exige pas. De plus, il est « évident que le feu d’artifice peut causer des brûlures et des ecchymoses », et donc des blessures graves ou la mort.

Concernant les autres chefs d’accusation, il ne fait aucun doute, selon la juge, que l’accusée possédait l’engin dans un dessein dangereux et s’apprêtait à l’utiliser pour blesser des policiers, d’où le verdict de culpabilité sur le chef de voies de fait sur un agent de la paix.

« Tout dans la preuve dépeint une personne en position et prête à utiliser une arme contre les policiers alors qu’il y a manifestation, des fumigènes en action et que les policiers sont les seuls restants sur la rue », conclut la juge.

Les observations sur la peine sont prévues l’automne prochain. Me Lauren Dahan a représenté le ministère public. La défense n’a pas souhaité faire de commentaires.