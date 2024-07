L’avocate de Nygard suggère six ans de prison

(Toronto) L’ancien magnat de la mode Peter Nygard, reconnu coupable d’agressions sexuelles, devrait être condamné à une peine de six ans de prison, a recommandé jeudi son avocate, en plaidant qu’une peine plus longue serait « dévastatrice » pour un homme de son âge et de son état.