Le 11 juillet dernier, 11 h 05. Un camion de livraison s’arrête à une propriété du 1er Rang de Castle-Hill, à Saint-Félix-de-Valois, dans la région de Lanaudière, au nord-est de Montréal.

« Vous êtes-vous perdu ? Dans le passé, d’autres livreurs se sont perdus », lance au chauffeur un occupant de la propriété.

Le colis est déchargé, le livreur quitte les lieux.

13 h 07. Un camion de location se présente au même endroit. Il passe la nuit sur place avant de partir le lendemain, vers 5 h 55, à destination d’une propriété du 7e Rang, à Saint-Denis-de-Brompton, dans les Cantons-de-l’Est.

À 8 h 17, le 12 juillet, le véhicule arrive sur place et recule dans un garage de la propriété. Le résidant de l’endroit aide le chauffeur dans ses manœuvres.

À 8 h 26, moins de 10 minutes plus tard, on s’active autour du colis, à coups de marteau et de pied-de-biche, et à rotations de mèches de perceuse-tournevis.

« Tout est à l’intérieur, c’est de la même façon », échangent des individus, dont au moins un parle espagnol.

« Tout est de la même forme que le piano. Tu dois ouvrir le case », dit l’un.

Mais quelques minutes plus tard, le ton change.

« C’est pas de la stash [de la cocaïne, selon la police] ! Regarde », s’exclame le premier.

« Qu’est-ce qu’il y a ? » demande un deuxième.

« C’est pas de la stash, tabar… », renchérit l’autre.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR La vue qui s’offrait aux policiers lorsqu’ils sont entrés dans le garage de la propriété de Saint-Denis-de-Brompton.

À 9 h 49, trois individus sortent du garage et sont aussitôt arrêtés par les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

À l’intérieur du bâtiment, les limiers trouvent le piano, la plupart des paquets toujours à l’intérieur. Certains avaient été sortis, dont l’un ouvert avec un couteau de précision.

Ils reconnaissent leurs paquets, car ils avaient remplacé la cocaïne par une autre substance inoffensive quelques jours plus tôt.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Un couteau de précision se trouvait à côté du paquet ouvert.

Sonate policière

La semaine dernière, la Division C (Québec) de la GRC a annoncé avoir saisi 62 kilogrammes de cocaïne cachés dans un piano à queue parti de la Colombie.

Quatre suspects ont été arrêtés. L’un d’eux, Michael Dubois, 37 ans, de Saint-Denis-de-Brompton, a demandé, en vain, sa remise en liberté, et un résumé judiciaire a été déposé durant son enquête sur cautionnement.

En fait, c’est la Homeland Security Investigation des États-Unis qui a d’abord intercepté, à Miami, l’instrument de musique qui filait piano-piano vers Saint-Félix-de-Valois.

Les Américains ont sorti leurs perceuses… et la drogue du piano, pris des photos de la cocaïne et alerté la GRC.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Les policiers américains s’apprêtent à examiner le piano suspect.

Le 5 juillet, la GRC a récupéré le piano et la drogue, et effectué des tests qui sont sortis positifs à la cocaïne.

Les enquêteurs ont remplacé la drogue par une autre substance et obtenu des mandats pour ficher dans le piano des dispositifs d’alarme, de localisation et d’écoute.

Ils ont ensuite effectué une livraison contrôlée, et c’est même un agent double de la police qui a livré le gros colis à Saint-Félix-de-Valois, le matin du 11 juillet.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Les policiers américains ont retiré le fond du piano pour découvrir la drogue.

C’est le ou les micros installés dans le colis qui ont capté et enregistré les bruits d’outils s’activant sur le piano et les conversations des suspects.

La journée de ceux-ci a débuté sur une bien mauvaise note.

La marraine du cartel de Cali

Outre Dubois, les autres suspects appréhendés et accusés d’importation et de possession de cocaïne dans un but de trafic sont Billy Donais-Cadieux, 44 ans, de Saint-Félix-de-Valois, Pablo Hernandez, 52 ans, de Pointe-Claire, et Juan Diego Hernandez, 28 ans, de Laval.

Ces deux derniers sont respectivement le fils et le petit-fils de Cecilia Ines Barbosa.

Celle-ci, surnommée la Reine du cartel de Cali, a fait régulièrement les manchettes durant les années 1990, tellement qu’une série télévisée intitulée La marraine et inspirée de sa vie avait été produite au Québec en 2013-2014.

Originaire de la Colombie, Cecilia Ines Barbosa serait arrivée au Québec avec des membres de sa famille vers le début des années 1980, mais c’est surtout durant la décennie suivante qu’elle a fait parler d’elle.

Ines Barbosa avait des contacts parmi des trafiquants de haut niveau du cartel de Cali, en Colombie, d’où son surnom, dont elle a déjà dit qu’il était nettement exagéré.

En 1992, Ines Barbosa a été condamnée à cinq ans de pénitencier pour avoir importé 17 kg de cocaïne.

Deux ans plus tard, elle venait d’être libérée lorsqu’elle a violé ses conditions et a de nouveau été arrêtée pour une transaction de 10 kg de cocaïne réalisée avec un agent double de la police. Pour cette récidive, elle a été condamnée à six ans d’emprisonnement.

Deux policiers corrompus, un avocat assassiné

L’avocat d’Ines Barbosa était Me Sidney Leithman, tué par balle à Montréal en 1991, alors qu’il terminait un procès contre des Colombiens reliés au cartel de Cali accusés de trafic de drogue.

La marraine a eu à sa solde un policier de la GRC qui lui vendait de l’information, Jorge Leite. Celui-ci avait donné sa démission en catastrophe avant de fuir au Portugal.

Ines Barbosa aurait également reçu des informations d’un autre membre de la police fédérale, Claude Savoie, qui s’est suicidé en décembre 1992, à l’âge de 49 ans.

Devant les commissaires aux libérations conditionnelles, Ines Barbosa avait raconté avoir transigé 75 millions dans des bureaux de change montréalais, au tournant des années 1990.

À une certaine époque, elle aurait eu une dette de quelques millions de dollars envers le cartel de Cali et son frère a été enlevé lors d’une visite en Colombie.

Pas la première fois

Pablo Hernandez a été condamné à quatre ans d’emprisonnement en Ontario en 2002 pour une affaire de trafic de cocaïne.

En 1994, il avait également été arrêté à l’issue d’une enquête de la GRC, de la Sûreté du Québec et de la police américaine relativement à la saisie de 650 kg de cocaïne dans la région de Los Angeles. Pablo Hernandez avait été accusé, mais libéré de toute accusation par la suite.

Son fils n’a pas d’antécédents criminels.

Dans l’affaire du piano, les deux Hernandez ont été libérés provisoirement moyennant notamment un dépôt de 5000 $ chacun.

L’enquête sur remise en liberté de Donais-Cadieux a été reportée, « pour la forme », à la même date que les autres accusés, le 1er août.

Puisque des lecteurs pourraient se poser la question, le piano était, selon ce qui était inscrit sur le reçu des douanes, un modèle demi-queue fabriqué en 1910 par la firme allemande Rachals de Hambourg.

