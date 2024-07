Dépotoirs illégaux La SQ ne considère pas Kanesatake comme une zone de non-droit

(Oka) La Sûreté du Québec (SQ) rejette l’idée que Kanesatake est une zone de non-droit et défend son travail dans le dossier des dépotoirs illégaux. Le gouvernement fédéral, des chefs du conseil de bande et le maire d’Oka l’accusent d’inaction tandis que des militants pour l’environnement menacent carrément de bloquer la route 344. Deux de ses officiers et le sergent chargé de la liaison avec la communauté mohawk ont accepté de faire le point avec La Presse dans une rare entrevue.