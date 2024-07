Abitibi-Témiscamingue Un violent incendie détruit quatre immeubles à La Sarre

Quatre immeubles de la rue Principale de La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue, ont été ravagés par les flammes dimanche soir. On ne dénombre aucun blessé, mais le feu laisse sans logis les locataires de 15 logements et affecte travailleurs et propriétaires de 13 locaux commerciaux, selon un communiqué émis par la ville.