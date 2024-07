Une ex-agente correctionnelle corrompue, qui souhaitait purger sa peine chez elle, a plutôt été condamnée à 15 mois de prison ferme afin d’envoyer un message clair de dissuasion. Fania Jean-Charles a mis en danger la vie de ses collègues et des détenus en faisant la contrebande de drogue et de couteaux en prison.

« La corruption d’un agent des services correctionnels est inacceptable. L’accusée s’est déshonorée ainsi que la loi qu’elle a juré de respecter et le système judiciaire qu’elle représentait », a tranché le juge Salvatore Mascia, lundi au palais de justice de Montréal.

La Montréalaise de 40 ans était une agente correctionnelle d’expérience à la prison de Rivière-des-Prairies lorsqu’elle a trahi ses collègues à l’hiver 2021. Elle a plaidé coupable l’été dernier à des chefs d’abus de confiance, de complot pour distribution de cannabis et de possession illégale.

Fania Jean-Charles a reçu environ 5000 $ pour refiler à des détenus de la drogue, des lames de couteau, des cellulaires et des briquets. Elle utilisait des cannettes de boisson gazeuse modifiées avec double fond et des boîtes de croustilles Pringles pour cacher la drogue et les objets.

Si elle s’est fait pincer une seule fois, Fania Jean-Charles avait exécuté plusieurs « manœuvres suspectes » dans le passé. Il est « douteux », selon le juge, que l’accusée ait reçu une somme « considérable » pour une seule livraison. Sa criminalité n’était pas « limitée » à un incident isolé, ce qui démontre la « planification, la préméditation et l’ingéniosité » de son stratagème, retient le juge.

Fania Jean-Charles espérait s’en tirer avec une peine de deux ans dans la collectivité en raison de sa réhabilitation « convaincante » et d’une thérapie suivie avec un naturopathe. Le juge retient d’ailleurs plusieurs facteurs atténuants en sa faveur : sa reconnaissance de culpabilité, sa réhabilitation « bien amorcée » et son faible risque de récidive.

Cependant, les facteurs aggravants l’emportent « de loin » sur les facteurs atténuants, conclut le juge. Une peine de prison à la maison enverrait ainsi un « mauvais » message au public, selon le magistrat.

« Le Tribunal se doit d’imposer une peine qui envoie un message sans équivoque de dissuasion à toutes les personnes qui se sont vu confier l’autorité de l’État, c’est-à-dire que des crimes de cette nature impliquant un abus flagrant de confiance et d’autorité entraîneront des sanctions sévères », soutient le juge de la Cour du Québec.

Le juge Mascia rappelle que les agents correctionnels font un métier particulièrement difficile. Le crime commis par Fania Jean-Charles est « très grave », puisqu’elle a tourné le dos à ses grandes responsabilités, en plus de mettre en danger la vie de nombreuses personnes.

« Lorsque [les agents correctionnels] enfreignent la loi, ils créent non seulement un environnement carcéral instable, mais ils mettent également nos communautés en danger. Les allégations de corruption nuisent non seulement à l’institution carcérale, mais aussi à tous les membres du système de justice pénale qui dépendent grandement de la confiance du public », affirme le juge.

Le dossier de son coaccusé Jahvon Collins, 26 ans, revient en cour en janvier prochain en vue du procès. Quant à Rick Shayne Stivens, l’ami de cœur de l’agente correctionnelle à l’époque, il a été condamné à six mois de prison avec sursis en octobre 2023. Il aurait reçu un montant pour avoir facilité les transactions entre les deux autres accusés.