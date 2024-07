Âgé de 66 ans, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, qui est archevêque de Québec depuis 2011 et cardinal depuis 2014, a toujours réfuté les accusations d’agression sexuelle à son encontre, dénonçant des « allégations non fondées ».

(Québec) Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a repris lundi ses fonctions d’archevêque de Québec, après qu’une enquête mandatée par le Vatican n’a décelé aucune preuve liant le haut dirigeant de l’Église à des allégations d’inconduite sexuelle.

La Presse Canadienne

Mgr Lacroix s’était volontairement absenté de son poste à la fin janvier, lorsque les allégations d’abus sexuels ont fait surface pour la première fois dans le cadre d’une action collective contre le diocèse.

Le nom de Mgr Lacroix figurait parmi les 15 personnes ajoutées en janvier dernier à une liste d’auteurs présumés dans le cadre d’une action collective, autorisée par la Cour supérieure en 2022, alléguant des abus sexuels commis par des membres du clergé et du personnel remontant à 1940. Les attouchements sexuels présumés impliquant Mgr Lacroix auraient eu lieu entre 1987 et 1988 à Québec, lorsque la plaignante anonyme avait 17 ans.

En réponse à ces allégations, en février dernier, le pape François avait mandaté le juge québécois à la retraite André Denis pour enquêter.

Bien que la victime présumée n’ait pas témoigné, le juge Denis a annoncé en mai que son enquête n’avait pas exonéré Mgr Lacroix, mais n’avait révélé aucune preuve justifiant un procès canonique. « Les éléments recueillis au cours de mon enquête rendent peu plausible que les faits reprochés au cardinal se soient produits », avait conclu l’enquêteur.

Mgr Lacroix a nié les allégations, qu’il a qualifiées de « sans fondement ». Les gestes qu’on lui a reprochés n’ont pas subi le test des tribunaux.

Un avocat représentant la victime présumée avait déclaré en mai que sa cliente préférait témoigner devant le tribunal et ne souhaitait pas participer à l’enquête mandatée par le Vatican parce qu’il s’agissait d’un processus interne à l’Église, manquant de crédibilité à ses yeux.

Dans un communiqué de presse, lundi, l’archevêque a décrit les derniers mois comme un « cheminement difficile ».

« Les conclusions de l’enquête du juge Denis, le soutien de mon entourage et la possibilité de me faire entendre, qui pourrait résulter de la demande d’intervention, m’amènent à reprendre sereinement mon ministère. La communauté sait à quel point l’Église de Québec condamne les actes répréhensibles et connaît les mesures que nous avons prises pour les prévenir », a affirmé le cardinal dans une déclaration publiée lundi.

Il souhaite par ailleurs obtenir le statut d’intervenant dans l’action collective, mais a délégué à l’évêque auxiliaire de Québec, Mgr Marc Pelchat, la gestion de l’action collective et le traitement des allégations d’abus, a-t-il indiqué par communiqué.

Son retour étant officialisé, Mgr Lacroix présidera vendredi la messe solennelle de la fête de sainte Anne au sanctuaire Sainte-Anne-de Beaupré.