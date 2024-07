Quatre immeubles de la rue Principale de La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue, ont été ravagés par les flammes dimanche soir. On ne dénombre aucun blessé, mais le feu laisse sans logis les locataires de 15 logements et affecte travailleurs et propriétaires de 13 locaux commerciaux, selon un communiqué émis par la ville.

Les occupants avaient évacué les lieux avant même l’arrivée des pompiers peu avant 22 h dimanche soir. Ils ont été aidés par des passants ayant aperçu les flammes en premier, explique la ville de La Sarre.

L’incendie a d’abord éclaté dans une pizzeria avant de s’étendre au reste de l’édifice et ensuite aux immeubles voisins qui se trouvaient au cœur du centre historique de cette municipalité d’un peu moins de 8000 habitants.

Une travailleuse sociale de la Sûreté du Québec ainsi que la Croix-Rouge seront sur place pour aider les sinistrés. Ces derniers auront droit à une aide pour de l’hébergement, de l’alimentation et des vêtements pour les 72 heures suivant l’incident, précisent les autorités municipales.