Un kayakiste d'une cinquantaine d'années a perdu la vie après avoir chaviré sur la rivière Matawin près de la Zec du Chapeau-de-Paille.

Vers 12 h 15 samedi, les services d’urgence ont reçu un appel concernant une personne en détresse.

La victime, qui manquait à l’appel depuis un certain moment, a été repêchée par d’autres kayakistes présents sur les lieux.

L’homme a ensuite été transporté dans un centre hospitalier et son décès y a été constaté au cours de la soirée. Une enquête a été ouverte pour établir les causes et circonstances de ce tragique évènement.