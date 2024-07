Les inspecteurs-chefs Stéphane Mailhot et Michel Patenaude et le sergent Guillaume Bélisle devant le poste de police d’Oka

(Oka) La Sûreté du Québec (SQ) rejette l’idée que Kanesatake est une zone de non-droit et défend son travail dans le dossier des dépotoirs illégaux. Le gouvernement fédéral, des chefs du conseil de bande et le maire d’Oka l’accusent d’inaction tandis que des militants pour l’environnement menacent carrément de bloquer la route 344. Deux de ses officiers et le sergent chargé de la liaison avec la communauté mohawk ont accepté de faire le point avec La Presse dans une rare entrevue.

« On est présents, on est visibles », soutient l’inspecteur-chef Stéphane Mailhot, directeur du district ouest qui comprend les régions des Laurentides, de l’Outaouais, de Lanaudière et de la Mauricie. « La Sûreté travaille en fonction de sa vocation première qui est de maintenir l’ordre, la paix et la sécurité publique. »

Le corps policier est responsable de la sécurité du territoire depuis la disparition des Peacekeepers en 2004 à la suite d’une série d’évènements violents.

L’inspecteur-chef Mailhot a rencontré La Presse mardi au poste de police d’Oka, en compagnie du directeur des enquêtes criminelles, l’inspecteur-chef Michel Patenaude, et de l’agent de liaison avec les trois communautés mohawks de la région, le sergent Guillaume Bélisle.

La veille, la SQ avait mené une opération avec Contrôle routier Québec à l’entrée du parc national d’Oka pour intercepter des camions se dirigeant vers Kanesatake. Le territoire mohawk est aux prises avec des déversements de sols potentiellement contaminés issus de chantiers de construction de la région montréalaise. Au cours des derniers mois, une quinzaine de camions pouvaient traverser le village en une seule journée, selon le témoignage de citoyens.

« On a un plan de visibilité qui est en cours actuellement où on s’assure de bonifier nos patrouilles, de bonifier notre présence, d’être à la bonne place au bon moment pour vraiment accomplir notre mission », explique-t-il.

Ce type d’opération vise à faire appliquer le Code de la sécurité routière ainsi que les lois et les règlements sur le transport par camion. Il souligne que la SQ a participé à plus d’une douzaine d’opérations du genre depuis le mois de mars. « Je vous dirais qu’on observe aussi une diminution du transport lourd dans le secteur », ajoute l’officier.

Sur les huit interceptions réalisées lundi, un constat d’infraction a été donné, un véhicule a été mis hors service et trois avertissements ont été donnés par les agents de Contrôle routier Québec.

Éviter l’escalade des tensions

Il est facile de confondre le poste d’Oka avec une résidence lorsque l’on roule sur la 344. Il est aménagé dans une petite maison canadienne jaune avec son toit courbé, ses lucarnes et sa galerie en façade.

Derrière le paysage de carte postale, le dossier des dépotoirs illégaux sème l’émoi. Une violente altercation a éclaté en mai entre le propriétaire d’un de ces sites et deux chefs du conseil de bande. Des membres de la communauté mohawk dénoncent depuis un an « l’état de non-droit » sur le territoire et des citoyens ont écrit aux élus pour se plaindre du déversement de terre dans le lac des Deux Montagnes, de la vente de produits illégaux, du trafic de drogue et d’autres activités illicites liées au crime organisé. L’un de ces dépotoirs, le site de G & R Recyclage, appartient aux frères Gary et Robert Gabriel qui traînent tous deux un lourd passé criminel.

« Comme partout en province, oui, il y a la présence de crime organisé, la présence de gangs de rue, mais pas plus qu’ailleurs et je vous dirais même inférieur qu’ailleurs », souligne l’inspecteur-chef, Michel Patenaude. Le crime organisé est-il impliqué dans les nouveaux déversements de sols qui ont eu lieu au cours des derniers mois sur le territoire mohawk ? « Il n’y a pas de renseignements criminels à cet effet-là », répond-il.

C’est sûr qu’on est dans une problématique complexe actuellement. On doit naviguer avec des législations dont nous ne sommes pas nécessairement responsables de l’application. Donc, dans ces cas-là, nous sommes toujours présents, mais en assistance auprès des ministères qui ont à intervenir. Stéphane Mailhot, inspecteur-chef

Par exemple, le ministère québécois de l’Environnement est celui qui est responsable de faire appliquer le règlement sur l’enfouissement de sols contaminés ; son pendant fédéral doit faire appliquer la Loi sur les pêches pour protéger l’habitat des poissons. La SQ enquête plutôt sur les infractions au Code criminel et au Code de la sécurité routière.

Plusieurs observateurs dans la région constatent toutefois que le corps policier hésite à intervenir à Kanesatake. Une inspection du ministère québécois de l’Environnement a été annulée à la dernière minute le jour où des chefs se sont fait tabasser le 7 mai dernier.

« On a rapidement été informés qu’il pouvait y avoir des tensions et la décision prise à ce moment-là a été de ne pas risquer d’escalade », explique l’inspecteur-chef Mailhot. Le Ministère confirme qu’il a décidé d’annuler l’inspection après discussion avec la SQ. Une enquête a été ouverte à la suite de l’altercation.

Le spectre de la crise d’Oka en 1990 où le caporal Marcel Lemay de la SQ avait perdu la vie plane toujours. « On n’est pas loin de ça », précise l’inspecteur-chef Mailhot, en voulant dire que les officiers gardent ce pan de l’histoire du Québec en mémoire quand vient le temps de prendre des décisions. Même si ces évènements se sont produits il y a plus de 30 ans, le risque qu’une intervention devienne l’étincelle qui met le feu aux poudres est soupesé. « On prend en considération l’ensemble des éléments qui nous permettent de faire une bonne analyse avant d’intervenir », poursuit-il.

La SQ mise beaucoup sur la prévention et le dialogue, notamment avec le travail du sergent Guillaume Bélisle, qui depuis 14 ans, fait le lien avec la communauté mohawk de Kanesatake.

