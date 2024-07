Certains stéréotypes n’ont plus leur place dans la société, rappelle une juge : une femme qui se baigne avec des hommes pendant une fête n’est en aucun cas responsable de son éventuelle agression sexuelle. Une juge a tenu à lancer ce message en condamnant à trois ans de pénitencier trois amis qui ont violé une femme dans un spa.

« La société doit comprendre que les stéréotypes voulant que la victime ait continué ou risqué par sa présence d’être agressée ne sont plus acceptables. Celle-ci ressent encore de la culpabilité alors qu’elle avait tout à fait le droit de se joindre à d’autres humains sans s’attendre à ce qu’on la traite comme un objet mis à la disposition de trois hommes en quête de sexualité méprisante, violente et collective », a insisté la juge Louise Leduc, au palais de justice de Longueuil.

Depuis l’imposition de leur peine à la fin juin, Guyllaume Thibault, camionneur de 31 ans de Saint-Hyacinthe, Pierre-Luc Gosselin, 32 ans, de Saint-Damase, et Vincent Jodoin Rodier, 33 ans, de Saint-Pie, ont été libérés sous conditions par la Cour d’appel jusqu’à la fin du processus d’appel.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Vincent Jodoin Rodier en février dernier

Après avoir fait traîner le processus judiciaire pendant plus de six ans, les trois hommes avaient été déclarés coupables d’agression sexuelle de groupe et d’agression sexuelle causant des blessures, en octobre dernier. Ils souhaitaient s’en tirer avec de la prison à domicile, alors que la Couronne réclamait quatre ans de pénitencier.

Un soir de novembre 2016, Katy* se rend à une fête à Saint-Pie, à l’invitation de Guyllaume Thibault, un homme qu’elle connaît peu. Quand elle arrive à minuit, il y a six hommes, dont les accusés, et aucune femme. Vers 3 h, les accusés insistent pour qu’elle vienne dans le spa (bain à remous), car ils ne sont pas « méchants ».

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Guyllaume Thibault en février dernier

Dans l’eau, Katy vit un véritable cauchemar. Guyllaume Thibault, Pierre-Luc Gosselin et Vincent Jodoin Rodier l’agressent sexuellement.

« On touche ses parties génitales et elle est prise par le cou, par le visage, les jambes, les cuisses et les hanches. […] Elle se sent étranglée, serrée. Elle reçoit des “claques”. Elle est pincée. Mordue », a résumé la juge dans son jugement sur culpabilité.

Quand l’agression se termine, Guyllaume Thibault lui dit de mettre « un sourire sur son visage », alors qu’elle est couverte de bleus.

Selon la juge Leduc, les trois hommes ont profité de la vulnérabilité de la victime pour commettre cette violente agression collective. « La responsabilité criminelle des accusés est entière. Ils étaient trois. Ils ont tous profité de la situation sans s’arrêter », a souligné la juge.

La société doit comprendre, insiste la juge, que les « tribunaux n’endossent pas les stéréotypes ». « Une femme peut rejoindre des hommes dans un bain à remous sans avoir à appréhender d’être agressée sexuellement », a-t-elle rappelé.

Encore aujourd’hui, Katy se sent responsable de son « imprudence » et ressent de la honte d’être allée à cette fête. Elle souffre de cauchemars et d’hypervigilance. On lui a même refusé sa demande d’indemnisation à l’IVAC, puisque son médecin n’avait pas signé un document. Elle n’a pas eu l’énergie pour en trouver un autre.

La juge convient que le risque de récidive des accusés semble « mince ». Elle retient que Vincent Jodoin Rodier et Guyllaume Thibault ont pris de la « maturité » dans les dernières années. C’est d’ailleurs en raison de ces facteurs atténuants que la juge écarte la suggestion de quatre ans de détention de la procureure de la Couronne Me Marie-Claude Morin.

« Il aurait été tellement souhaitable que cette société ait eu en main une justice réparatrice, ce qui n’est pas le cas », a soufflé la juge, avant de quitter le banc.