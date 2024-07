« Guys il faut qu’on fasse des attentats ». Des textos échangés entre élèves au Collège Jean-de-Brébeuf ont mené au déclenchement d’une enquête policière, puis à la suspension de deux élèves dont les familles soupèsent maintenant la possibilité de poursuivre l’établissement pour près d’un demi-million de dollars.

En mai 2023, Hugo* et Jean* terminaient leur 3e secondaire lorsque la nouvelle de leur suspension est tombée, à quelques semaines de la fin des classes.

Le Collège Jean-de-Brébeuf, un établissement privé de Montréal, leur reproche d’avoir pris part à une conversation entre plusieurs jeunes sur le réseau Instagram.

« Il y aurait été question d’une attaque à la bombe et de menaces à un enseignant », relatent leurs parents dans des documents judiciaires que La Presse a pu consulter, en marge d’un débat sur une demande d’ordonnances de confidentialité qui a été tenu alors même que la poursuite n’a pas encore été signifiée au Collège Jean-de-Brébeuf.

Les conséquences déboulent. La direction du Collège les informe que la police a été « mise au courant » de la situation ; des policiers les contactent le lendemain pour les informer qu’ils « vont être arrêtés », ce qui les amène à se présenter dans un poste pour signer une promesse de comparaître.

En parallèle, le Collège les informe que leur « contrat éducatif » ne sera pas renouvelé. Ils pourront tout de même terminer leur année scolaire, mais de la maison.

« Un code de vie rigoureux »

Ce n’est que deux semaines plus tard environ que les familles apprennent que les dénonciations à l’endroit des deux jeunes n’iront pas plus loin puisqu’elles n’ont pas été autorisées par le procureur de la Couronne.

La direction du Collège maintient malgré tout sa décision de suspendre les deux jeunes. Par l’entremise de sa direction des communications, l’école a répondu mercredi qu’elle ne commenterait pas le dossier étant donné sa judiciarisation.

Le Collège affirme toutefois avoir mis en place « un code de vie rigoureux » auquel « tous les élèves doivent adhérer ». « Ce code de vie établit clairement les comportements attendus et fait mention des mesures disciplinaires applicables en cas de non-respect », explique-t-on.

« La situation évoquée a été minutieusement analysée par les équipes du Collège et a donné lieu à de nombreuses discussions avec les élèves concernés et leurs parents. Les décisions prises visent toujours à maintenir la sécurité et le bien-être de l’ensemble de notre communauté scolaire », précise également le Collège.

Une participation « extrêmement limitée », selon les familles

Dans les semaines suivant la décision du Collège, les parents restent dans le flou. Les captures d’écran de l’échange entre les jeunes sur la base duquel leurs enfants ont été exclus ne leur ont été transmises qu’en juillet 2023, deux mois après leur suspension.

Or, la participation des deux jeunes apparaît comme « extrêmement limitée », selon leurs familles.

Jean* y a transmis un message portant sur l’adresse de son enseignant, une information « accessible au public », plaident ses parents, en plus de demander à un camarade de classe de supprimer un message « qu’il jugeait problématique », soit : « fuck je vais tuer ce fkg [fucking] porc ».

« Je suis d’accord », avait quant à lui répondu Hugo* vis-à-vis du message d’un autre jeune se lisant ainsi : « Guys il faut quon fasse des attentats à travers brébeuf/attaque à la bombe à la cafet ». « Pas à l’oasis ou tu penses je vais acheté mes galettes ? », s’enquérait-il ensuite, un message accompagné d’émojis de fusils à eau, la preuve selon ses parents « qu’il n’avait aucunement l’intention que ses propos soient pris au sérieux ».

La lecture des échanges électroniques invoqués par le Collège pour justifier le renvoi d’Hugo* et Jean* révèle que ces derniers y ont participé de façon extrêmement limitée, et qu’ils n’ont tenu aucun propos qui pourrait être considéré de près ou de loin comme une menace à l’égard de leur enseignant. Les familles des adolescents, dans un document judiciaire consulté par La Presse

Aux yeux de leurs parents, leur suspension du Collège constitue donc « une faute » qui a entraîné « des dommages importants ». D’autant plus que d’autres jeunes ayant participé à la conversation n’ont subi aucune sanction ou encore une punition similaire pour des propos « objectivement plus graves », selon ce qu’allèguent les parents des deux élèves.

Près d’un demi-million en dommages

Les parents des deux adolescents soupèsent donc présentement la possibilité de poursuivre le Collège Jean-de-Brébeuf pour près d’un demi-million de dollars en dommages moraux et exemplaires.

Notamment, ils reprochent à la direction de l’école d’avoir « avisé les forces policières alors que rien ne justifiait une action aussi drastique ».

« De plus, en refusant aux demandeurs de consulter les échanges ayant mené à la suspension d’Hugo* et Jean*, les [parents] ont subi une anxiété et un stress important, étant amenés à penser, faussement, que leur enfant avait commis de graves gestes criminels », peut-on lire dans le document.

Qui plus est, l’un des deux adolescents a finalement dû être inscrit à un autre collège privé où les droits de scolarité sont nettement plus élevés qu’au Collège Jean-de-Brébeuf.

Les allégations contenues dans les documents judiciaires consultés par La Presse n’ont pas encore été prouvées devant les tribunaux et aucune date de procès n’a encore été fixée.

* Les prénoms des deux jeunes ont été modifiés puisqu’une ordonnance de la Cour empêche de les nommer.