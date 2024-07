Arrestations pour deux homicides en 2023 Deux conflits, trois gangs, quatre arrestations

La police de Montréal et la Sûreté du Québec (SQ) ont arrêté quatre hommes reliés aux gangs de rue pour les meurtres de Justice Owusu Tajudeen et Noël Garcia-Frias. Ce coup de filet pourrait calmer les tensions qui perdurent à cause d’un violent conflit entre un gang de rue de Laval-des-Rapides, les Flame Head Boys (FHB), et leurs rivaux, une coalition de gangs d’allégeance bleue nommée 26.