Un homme qui tentait de fuir les policiers en fonçant sur leur véhicule a été arrêté, lundi, à Pierrefonds. Le suspect aurait été impliqué dans plusieurs cas de vol de voitures dans la dernière année.

L’homme âgé de 21 ans est soupçonné d’avoir délibérément foncé sur des policiers avec une voiture à plusieurs reprises dans la dernière année, selon un communiqué émis par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). À chaque fois, il se serait échappé au volant d’un véhicule volé.

En avril dernier, il aurait notamment frappé un patrouilleur avec une BMW noire déclarée volée pendant une intervention près des rues Stanley et Sherbrooke, avant de monter sur une chaîne de trottoir et fuir à toute vitesse. De nombreux piétons et automobilistes se trouvaient dans ce secteur du centre-ville au moment de cette maneouvre dangereuse, selon le SPVM.

Ses trois complices allégués dans cette histoire, des hommes de 18 à 25 ans, ont été arrêtés depuis.

Arrestation

La cavale du jeune homme s’est terminée lundi dernier quand les policiers l’ont localisé dans un secteur résidentiel de Pierrefonds. De nombreux agents spécialisés du SPVM ont été mobilisés en raison du risque présenté par l’intervention.

Le suspect a comparu au palais de justice de Montréal le lendemain de son arrestation. Il est accusé de non-respect de conditions, d’agression armée et de fuite lors d’une poursuite avec un agent de la paix.

L’homme demeurera détenu jusqu’à la prochaine étape des procédures judiciaires.