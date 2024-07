Deux conflits, trois gangs, quatre arrestations

Un effort conjoint qui a porté fruit : la police de Montréal et la Sûreté du Québec (SQ) ont arrêté quatre hommes reliés aux gangs de rue pour les meurtres de Justice Owusu Tajudeen et de Noël Garcia-Frias. Ce coup de filet pourrait calmer les tensions qui perdurent liées à un violent conflit entre un gang de rue de Laval-des-Rapides, les Flamed Head Boys (FHB) et leurs rivaux, une coalition de gangs d’allégeance bleue nommée 26.