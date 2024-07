Un effort conjoint qui a porté fruit : la police de Montréal et la Sûreté du Québec (SQ) ont arrêté quatre hommes reliés aux gangs de rue pour les meurtres de Justice Owusu Tajudeen et de Noël Garcia-Frias. Ce coup de filet pourrait calmer les tensions qui perdurent liées à un violent conflit entre un gang de rue de Laval-des-Rapides, les Flamed Head Boys (FHB) et leurs rivaux, une coalition de gangs d’allégeance bleue nommée 26.

Johnny Odiesse, alias Jooz. Jack Shehata, surnommé Jacky. William Beauvais Bazile, connu sous le nom de Outlaw. Et M’hammed Berberi, parfois appelé Momo Burberry.

Les noms des individus arrêtés mercredi matin sont bien familiers dans le monde interlope. Et pour cause : il s’agit de membres de gangs de rue aux premières loges de plusieurs conflits qui ont fait de nombreux morts ces dernières années.

« Quatre hommes ont été appréhendés, ce matin, en lien avec deux meurtres commis à Charlemagne et à Montréal en juin et août 2023 », a annoncé mercredi matin le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon nos informations, les deux victimes sont Justice Owusu Tajudeen, surnommée Steady, et Noël Garcia-Frias.

Justice Owusu Tajudeen, 28 ans, avait été abattu l’été dernier au bar chicha Arabesque, situé au centre-ville de Montréal.

Noël Garcia-Frias, 32 ans, avait succombé à ses blessures après avoir été atteint par plusieurs tirs d’arme à feu. La victime, tuée à Charlemagne dans Lanaudière, était connue des milieux policiers.

Les autorités croient que le meurtre de M. Garcia-Frias survenu en juin 2023, soit un mois avant celui de « Steady », était en fait une erreur sur la personne.

« Ce dernier se trouvait à bord de son véhicule Audi Q8 stationné quand il a été touché par les tirs. Différents éléments recueillis par la SQ au cours de son enquête laissent croire que le trentenaire aurait pu être victime d’une erreur sur la personne », estime le SPVM.

Les tireurs se seraient trompés : la victime aurait possédé le même modèle de voiture que la véritable cible, Justice Owusu Tajudeen.

Ce dernier était un proche de Christopher Shawn Jean Vilsaint, tué par balles il y a deux mois.

M. Jean Vilsaint était le meneur d’une coalition de gangs d’allégeance bleue nommée 26, dont faisait partie son ami Justice Owusu Tajudeen. Ce groupe était enlisé dans plusieurs conflits, dont une violente querelle avec un gang ennemi, les Flamed Head Boys (FHB) de Laval-des-Rapides.

Selon nos informations de sources criminelles, la mort de M. Owusu Tajudeen aurait envenimé une tension déjà présente entre les 26 et l’alliance des gangs lavallois FHB et 24. La guerre entre ces deux groupes a fait plusieurs morts : nos sources du milieu interlope affirment d’ailleurs que le meurtre d’un membre des 24, Frédéric Michel alias Boolin, est une riposte à celui de M. Owusu Tajudeen.

Des têtes d’affiche

Parmi les quatre personnes soupçonnées d’avoir pris part à ces deux homicides, on retrouve deux têtes d’affiche des FHB, gang de rue d’allégeance rouge. Il s’agit de Johnny Odiesse, arrêté à Terrebonne, et de Jack Shehata, interpellé à Edmonton.

M. Odiesse, connu sous le nom de Jooz, est considéré par la police comme le leader du gang FHB. Selon les autorités, M. Shehata est aussi, selon nos sources policières, membre de ce même gang.

William Beauvais-Bazile, membre du gang 24 et M’hammed Berberi, un homme récemment associé à un groupe criminel appelé Arab Power (AP), sont les deux autres suspects arrêtés mercredi matin. Ils étaient déjà incarcérés en lien avec d’autres dossiers au moment de leur arrestation.

M. Beauvais-Bazile est aussi accusé du meurtre prémédité de Christopher Shawn Jean Vilsaint. Il se trouvait à l’établissement de détention provincial de Rivière-des-Prairies, alors que son présumé complice était incarcéré au pénitencier fédéral de Donnacona.

Le nom de M’hammed Berberi, alias Momo Burberry, est controversé dans la rue. L’individu est considéré comme un transfuge – quelqu’un qui a changé de camp – dans le milieu interlope, selon plusieurs sources criminelles consultées par La Presse.

« Momo Burberry » se serait rapproché de AP, l’un des clans ennemis, durant son séjour en prison, ce qui aurait provoqué plusieurs tensions.

M. Berberi était autrefois proche de Christopher Shawn Jean Vilsaint et de Justice Owusu Tajudeen qui, rappelons-le, faisaient partie d’une coalition de gangs d’allégeance bleue, le 26 gang. Ce groupe a plusieurs ennemis, dont les 24 de Saint-François, les FHB de Laval-des-Rapides et l’organisation criminelle nommée Arab Power (AP). Le conflit avec ce dernier groupe a pris une fulgurante ampleur ces dernières années, causant récemment de nombreux épisodes de violence dans le milieu des gangs de rue et du crime organisé. Ses acteurs les plus connus sont deux figures influentes : Younes Aithaqui, connu sous le nom de Fréro, et Sylvain Kabbouchi, appelé Haboub.

Chose certaine, il s’agit d’un important coup de filet effectué par les autorités puisque la majorité des membres influents du gang de rue FHB se trouvent désormais derrière les barreaux.

« Les quatre suspects comparaîtront à distance au cours de la journée pour répondre à des accusations de meurtre au premier degré et de complot de meurtre. Soulignons que l’opération ayant mené aux arrestations a été menée en étroite collaboration avec le Service de police d’Edmonton et la Gendarmerie royale du Canada », a précisé le SPVM par communiqué.

Avec Daniel Renaud, La Presse