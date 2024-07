La police de Montréal a arrêté quatre hommes reliés aux gangs de rue lavallois pour les meurtres de Justice Tajudeen Owusu et de Noël Garcia-Frias, un gros coup de filet qui risque de calmer les tensions liées à un violent conflit entre un gang de rue de Laval-des-Rapides, les Flamed Head Boys (FHB) et leurs rivaux, une coalition de gangs d’allégeance bleue nommée 26.

« Quatre hommes ont été appréhendés, ce matin, en lien avec deux meurtres commis à Charlemagne et à Montréal en juin et août 2023 », confirme le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon nos informations, les deux victimes sont Justice Owusu Tajudeen, surnommée Steady, et Noël Garcia-Frias.

Justice Owusu Tajudeen, 28 ans, avait été abattu par balle l’été dernier au bar chicha Arabesque, situé au centre-ville de Montréal.

Noël Garcia-Frias, 32 ans, avait succombé à ses blessures après avoir été atteint d’un ou de plusieurs tirs d’arme à feu. La victime, tuée à Charlemagne dans Lanaudière, était connue des milieux policiers.

Les autorités croient, selon nos sources, que le meurtre de M. Garcia-Frias survenu en juin 2023, soit un mois avant celui de « Steady », était en fait une erreur sur la personne.

« Ce dernier se trouvait à bord de son véhicule Audi Q8 stationné quand il a été touché par les tirs. Différents éléments recueillis par la SQ au cours de son enquête laissent croire que le trentenaire aurait pu être victime d’une erreur sur la personne », estime le SPVM.

Il conduisait le même véhicule que la véritable cible, Justice Owusu Tajudeen.

Ce dernier était un proche de Christopher Shawn Jean Vilsaint, tué par balles il y a deux mois.

M. Jean Vilsaint était le meneur d’une coalition de gangs d’allégeance bleue nommée 26, dont faisait partie son ami Justice Owusu Tajudeen. Ce groupe était enlisé dans plusieurs conflits, dont une violente querelle avec un gang ennemi, les Flamed Head Boys (FHB) de Laval-des-Rapides.

Des têtes d’affiche

Parmi les quatre personnes soupçonnées d’avoir pris part à ces deux homicides, on retrouve deux têtes d’affiche des FHB, un gang de rue d’allégeance rouge.

Deux des suspects arrêtés mercredi matin, respectivement âgés de 25 et 28 ans, étaient déjà incarcérés en lien avec deux autres dossiers au moment de leur arrestation. Le premier se trouvait à l’établissement de détention provincial de Rivière-des-Prairies et le second au pénitencier fédéral de Donnacona. Leurs présumés complices, des hommes de 24 et 32 ans ont quant à eux été arrêtés à Edmonton, en Alberta, et à Terrebonne.

Le SPVM et la Sûreté du Québec (SQ) enquêtaient conjointement sur ces deux homicides.

« Les quatre suspects comparaîtront à distance au cours des prochaines 24 heures pour répondre à des accusations de meurtre au premier degré et de complot de meurtre. Soulignons que l’opération ayant mené aux arrestations a été menée en étroite collaboration avec le Service de police d’Edmonton et la Gendarmerie royale du Canada », a précisé la police de Montréal.

Avec Daniel Renaud, La Presse