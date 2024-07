L’un des trois Québécois soupçonnés de trafic de cocaïne et arrêtés l’an dernier au Pérou soutient que ses droits ont été violés par les autorités canadiennes.

Ce qu’il faut savoir Trois Québécois soupçonnés de trafic de cocaïne ont été arrêtés au Pérou en février 2023 et accusés. Ils doivent bientôt subir leur procès. Deux d’entre eux ont fait l’objet d’une enquête de la GRC au Québec – qui est toujours en cours – avant leur arrestation au Pérou. Un des accusés, Francis Toupin-Bergevin, reproche à la GRC d’avoir violé ses droits en transmettant aux autorités péruviennes de la preuve obtenue ici.

Francis Toupin-Bergevin, 36 ans, a été arrêté sans ménagement avec deux autres Québécois, Frédéric Dewald et Bô Soleil Morin-Lachance, par les policiers antidrogues péruviens dans un condo de Lima, le 1er février 2023. Une vidéo de leur spectaculaire arrestation avait été diffusée sur les réseaux sociaux.

Avant leur arrestation, Toupin-Bergevin et Dewald faisaient également l’objet d’une enquête de la Division C (Québec) de la Gendarmerie royale du Canada baptisée Cache, et la GRC a partagé des éléments de sa preuve avec les autorités péruviennes en vue du procès que doivent bientôt subir les trois hommes dans ce pays d’Amérique du Sud.

Toupin-Bergevin est demeuré détenu dans le pénitencier à sécurité maximale Piedras Gordas durant 242 jours, jusqu’en octobre dernier. Il a été libéré provisoirement mais n’a pas pu quitter le Pérou en attendant la suite des procédures.

PHOTO CRIS BOURONCLE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le pénitencier à sécurité maximale Piedras Gordas, au Pérou

Un mystérieux Prince

Dans une requête déposée en Cour supérieure à Montréal, Toupin-Bergevin demande qu’on lui divulgue toute la preuve accumulée dans l’enquête Cache de la GRC et toutes les communications entre les autorités canadiennes et les autorités péruviennes reliées à leur arrestation, pour qu’il puisse se défendre adéquatement au Pérou.

Cette preuve repose notamment sur des données extraites des téléphones de Dewald et d’un autre suspect saisis dans le cadre de l’enquête Cache.

L’avocat de Toupin-Bergevin, Me Marc-Antoine Rock, prétend que, dans un complot, les enquêteurs de la GRC relient son client à un alias appelé Prince, actif dans des communications sur messagerie cryptée entre suspects qui concernent notamment des transactions de cryptomonnaie.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’UNE VIDÉO DE LA POLICE LOCALE Les trois Québécois ont été photographiés lors d’une filature de la police péruvienne.

Une interprétation boiteuse

Me Rock affirme qu’il s’agit d’une preuve circonstancielle qui serait insuffisante pour condamner son client au Canada, que la GRC a envoyé au Pérou une interprétation « boiteuse » de la preuve, que son client risque une condamnation et, par conséquent, une peine de 15 à 20 ans au Pérou.

« Les autorités canadiennes savaient ou devaient savoir que les informations partagées seraient utilisées pour perpétuer le traitement judiciaire injuste du Requérant [Toupin-Bergevin] et servir pour le faire condamner dans un processus inéquitable et non conforme aux standards canadiens.

« Dans les circonstances du présent dossier, il est respectueusement soumis que la remise des documents se doit d’être considérée comme prohibée par le droit canadien, lequel exige notamment qu’une personne détenue soit accusée ou remise en liberté.

« Le Requérant soumet que ces transmissions sont contraires à ses droits en tant que citoyen canadien, et que ces actes des autorités canadiennes ont contribué à sa détention préventive dans une prison à sécurité maximale », écrit notamment Me Rock dans sa requête.

Des enjeux importants

Alors que plusieurs criminels québécois voyagent ou s’installent au Mexique, dans des pays d’Amérique centrale ou du Sud, et qu’il y a de plus en plus d’entraide et de collaboration entre nos corps de police et ceux des différents pays impliqués, le débat sur cette requête risque d’être suivi avec intérêt.

Lors d’une audience tenue vendredi dernier devant le juge Yvan Poulin de la Cour supérieure, les procureurs de Justice Canada et de la Direction des poursuites pénales du Canada ont annoncé leur intention de s’opposer à cette requête dont ils disent qu’elle sort « des sentiers battus ».

Entrevoyant des « enjeux extrêmement importants » relativement à l’entraide entre les pays et le travail des enquêteurs d’ici, le juge Poulin a proposé un travail et un échéancier rigoureux aux parties impliquées.

La GRC n’a pas voulu commenter le dossier puisqu’il est devant les tribunaux, mais a précisé que l’enquête Cache se poursuivait toujours au Québec.

À ce sujet, les documents déposés dans la cause de Toupin-Bergevin nous apprennent qu’un quatrième individu, M. P., a été arrêté au Canada avec 30 kilogrammes de cocaïne lors d’une livraison contrôlée, le jour même où les trois Québécois ont été arrêtés au Pérou. M. P. n’a pas encore été accusé.

Relié au crime organisé

Toupin-Bergevin a plusieurs dossiers judiciaires. En 2015, il avait été arrêté lors du démantèlement d’un laboratoire clandestin dont l’aménagement aurait permis de fabriquer des millions de comprimés de méthamphétamine, à Sainte-Madeleine, près de Saint-Hyacinthe.

Un an plus tôt, il avait été arrêté avec plusieurs personnes à la suite de la découverte d’un bâton de dynamite et de plusieurs armes à feu par les policiers de Laval.

Le 31 août 2019, il était assis en face du défunt chef de gang Gregory Woolley lors d’un souper auquel ont pris part des membres des Hells Angels, au pénitencier de Drummondville.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Francis Toupin-Bergevin (avant-dernier à droite de la photo) est attablé devant Gregory Woolley, en compagnie de membres des Hells Angels, lors d’un souper communautaire à l’Établissement Drummond.

Selon la police, il serait proche d’un importateur de cocaïne très actif sur la Rive-Sud de Montréal.

Au Pérou, Dewald est resté détenu depuis son arrestation, alors que Morin-Lachance a été libéré, mais serait assigné à résidence 24 heures sur 24.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.