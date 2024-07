Le pilote d’hydroplane victime d’une terrible envolée aux Régates de Salaberry-de-Valleyfield dimanche dernier lutte est mort mardi soir. François Leroux est lui qui serait resté coincé dans l’eau sous son bolide de longues minutes après l’accident.

Le pilote avait perdu le contrôle de son appareil lors de la finale de consolation des Régates de Salaberry-de-Valleyfield, dimanche après-midi. Emporté par des rafales, l’hydroplane avait virevolté dans les airs avant de retomber dans les eaux de la baie Saint-François, sous les yeux du public.

François Leroux était resté coincé sous l’eau, toujours à bord de son appareil, le H-447 Miss OMG, pendant de longues minutes.

Le pilote est décédé à 16 h 47 mardi, a annoncé sa famille dans une publication Facebook. « Bon voyage, tu vas nous manquer. On t’aime », peut-on lire.

L’organisation des Régates de Salaberry-de-Valleyfield a offert ses condoléances à la famille et aux proches du pilote, dans un communiqué. « [Nos] pensées vont également aux équipes nautique et médicale et à la brigade de sécurité qui étaient présentes lors de l’accident », a indiqué l’organisation des Régates de Salaberry-de-Valleyfield, dans un communiqué.