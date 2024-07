Des adultes boivent de la bière. Des enfants s’amusent dans la piscine. C’est un barbecue estival comme tant d’autres. Une occasion en or pour un prédateur sexuel. Sous le prétexte du jeu du « chat et de la souris », il a agressé sexuellement trois jeunes filles. Si les adultes présents à la fête ont pris la défense du pédophile, le juge, lui, a cru les victimes.

« L’accusé profite de situations de proximité avec chacune des plaignantes pour se livrer aux attouchements décrits qu’il camoufle derrière un contexte de jeu ou qu’il perpètre lorsqu’il est seul avec elles », a conclu lundi le juge Jean-Philippe Marcoux au palais de justice de Longueuil.

German Luis Alfaro a été reconnu coupable de nombreux chefs de contacts sexuels sur des mineurs. Sur une période d’une dizaine d’années, l’homme de Saint-Hubert de 57 ans a fait quatre victimes, des fillettes âgées de 5 à 12 ans. Celles-ci faisaient partie de son entourage. Leur identité est protégée par le Tribunal.

Trois des quatre victimes ont été agressées sexuellement à la même occasion pendant une fête estivale. Après avoir joué à « Marco Polo », German Luis Alfaro a joué notamment au « Chat et à la souris » avec les jeunes filles. L’accusé était un « gros chat » qui chassait ses « petites souris ». Mais ça n’avait rien d’un jeu, bien au contraire.

Une adolescente de 12 ans a fait un récit terrifiant des agressions. À sept reprises, German Luis Alfaro l’a agrippée par l’arrière en mettant une main dans son entre-jambes et l’autre sur sa poitrine. Il était de plus en plus agressif et invasif dans ses gestes. Il insistait toujours davantage sur sa vulve.

L’adolescente était en panique. Elle criait et lui demandait de le lâcher. Chaque empoigne durait jusqu’à 90 secondes. « Elle est de plus en plus épuisée, apeurée et se sent dégoûtée. Elle veut en finir, mais se sent tout simplement captive de la piscine dans un endroit qu’elle ne connaît pas en présence d’une majorité d’adultes qu’elle ne connaît pas davantage », relate le juge.

Deux autres jeunes filles ont vécu un cauchemar similaire. Celles-ci racontent que l’accusé a inséré ses doigts dans leurs parties génitales. Une victime soutient que l’accusé lui touchait les seins comme on prend une guitare. Les jeunes n’ont rien dévoilé sur le coup. Une adolescente relate qu’elle craignait l’accusé et qu’il n’était pas dans son « éducation » de remettre en question les adultes.

Ces agressions se sont déroulées juste à côté de plusieurs adultes qui n’ont apparemment rien vu. Plusieurs proches de German Luis Alfaro ont même témoigné pour sa défense. Selon eux, il était impossible que l’accusé ait posé de tels gestes devant eux, alors qu’ils étaient sur le patio.

FACEBOOK DE GERMAN LUIS ALFARO German Luis Alfaro, plus récemment

Selon le juge Marcoux, les adultes qui abusent sexuellement d’enfants n’agissent pas toujours de manière rationnelle et ne se conduisent pas toujours de manière à réduire leurs chances d’être pris en flagrant délit. Il s’agit d’une « généralisation fautive » du comportement attendu d’un agresseur, conclut-il.

Alors que les victimes ont livré des témoignages « convaincants », « précis » et « spontanés », German Luis Alfaro a multiplié les « contradictions » et les « incohérences » à la barre. Son témoignage était « particulièrement laborieux », selon le juge. À ses yeux, les victimes avaient inventé ces histoires.

Sur l’épisode de la piscine, l’accusé n’a cessé de se contredire pendant son contre-interrogatoire. Il a prétendu se souvenir dans le menu détail du nombre de bières qui se trouvaient à la fête et de la marque de chaque bière, même si cette fête bien ordinaire remontait à des années.

« Il ne démontre aucune volonté de dire la vérité de bonne foi, n’est pas franc et manque de sincérité », conclut le juge.

Mais les crimes de German Luis Alfaro ne s’arrêtent pas là. Il y a quelques années, il a touché la vulve d’une fillette de 8 ans, même si plusieurs personnes se trouvaient dans la pièce. Il a également touché les parties génitales d’une fillette de 5 ans, puis a récidivé quelques années plus tard. Il a aussi fait de même sur une victime pendant qu’il « jouait » avec plusieurs enfants.

Le juge rappelle qu’en raison du procès, les victimes ont dû décrire des détails « intimes, humiliants et douloureux » de leur enfance et que leur crédibilité a été contestée par l’accusé.

Toujours en liberté sous conditions, German Luis Alfaro risque maintenant une sévère peine d’incarcération.

Me Bruno Des Lauriers et Me Maude Lambert représentent le Directeur des poursuites criminelles et pénales, alors que Me Gracinda Morais Fernandes défend le délinquant.