La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé lundi la saisie de 62,7 kilos de cocaïne dissimulée dans les parois d’un piano à queue livré à Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière. Quatre personnes ont été arrêtées pour leur participation à un complot d’importation de stupéfiants.

L’opération a eu lieu le 12 juillet dans les régions de Lanaudière et Sherbrooke. Elle était le fruit d’une enquête très rapide déclenchée après la réception d’un signalement reçu des autorités américaines, le 2 juillet.

Des perquisitions dans deux résidences et un garage résidentiel. Outre les stupéfiants, les policiers ont saisi 10 000 $ en argent et plusieurs appareils électroniques qui seront analysés par les enquêteurs pour comprendre les ramifications du réseau.

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC C’est un signalement des autorités américaines qui a mené les policiers sur la piste de la drogue.

Les quatre suspects arrêtés comparaîtront devant un juge le 17 juillet pour être accusés d’importation et possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic ainsi que de complot. D’ici là, ils demeurent détenus. Il s’agit de Billy Donais Cadieux, 26 ans, de Saint-Félix-de-Valois, Pablo Hernandez, 52 ans, de Baie d’Urfé, Michael Dubois, 37 ans, de Saint-Denis-de-Brompton et Juan Diego Hernandez, 28 ans, de Laval.

La GRC précise que d’autres accusations pourraient être portées suite à la poursuite de l’enquête.