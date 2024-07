On craint pour la vie de la victime, qui a été transportée en centre hospitalier pour soigner des blessures graves.

Une femme de 63 ans est dans un état critique après avoir été frappée par une camionnette samedi à Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

L’incident s’est produit vers 12 h 30 sur la rue Bélanger, près du boulevard Curé-Labelle, selon la Sûreté du Québec (SQ),

Le conducteur de la camionnette a perdu la maîtrise de son véhicule avant de happer une piétonne. Le véhicule a ensuite poursuivi sa course jusque dans le stationnement d’un commerce situé à proximité.

On craint pour la vie de la victime, qui a été transportée en centre hospitalier pour soigner des blessures graves.

Le conducteur du véhicule, un homme de 35 ans, a été rencontré par les policiers. Les passagers du véhicule, une femme dans la trentaine et trois personnes de moins de 18 ans, ont été hospitalisés pour des blessures mineures.

La circulation sur la rue Bélanger a été bloquée entre le boulevard Curé-Labelle et la rue Laviolette.

Le Service de police de Saint-Jérôme et la Sûreté du Québec enquêtent conjointement sur les circonstances et les causes de l’incident. Les reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec ont également été dépêchés sur les lieux.