La police de Montréal a arrêté cette semaine un fraudeur récidiviste qui aurait détroussé plusieurs personnes en quête de logements depuis avril. Van Lanh Vuong est accusé de s’être fait passer pour le propriétaire d’appartements à louer, d’avoir organisé de fausses visites et signé de faux baux pour disparaître avec un ou deux mois de loyer en poche.

Le fraudeur serait même allé jusqu’à remettre les clés du logement à ses victimes et les laisser emménager. C’est le cas de Saïfoulaye et Mamadou Moussa Diallo, deux frères récemment arrivés au Québec de Guinée. « J’ai mis une annonce sur Kijiji pour dire que je cherchais un appartement à Montréal, et il m’a écrit », raconte Saïfoulaye Diallo, l’aîné de la fratrie.

L’homme, qui se présentait comme le propriétaire d’un trois et demie meublé près de la station Frontenac, leur aurait proposé de leur faire visiter l’appartement et signer le bail le soir même. Les jeunes hommes ont sauté sur l’occasion. « On a visité l’appartement […], il a ouvert la porte avec ses clés ! Il n’y avait vraiment rien à redire là », ajoute Saïfoulaye Diallo.

Avant de leur donner les clés du logement, le prétendu propriétaire aurait demandé aux frères un « dépôt » de 1800 $, équivalant à deux mois du loyer qu’il affichait pour l’appartement. Les Diallo ont accepté, liquidant toutes leurs économies au passage.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Van Lanh Vuong est accusé de fraude, d’introduction par effraction et de fabrication de faux documents.

Les deux frères ont emménagé le 5 juillet. Peu de temps après, Saïfoulaye Diallo aurait reçu un message du prétendu propriétaire l’intimant de quitter le logement, avec une capture d’écran de la véritable annonce de l’appartement qu’ils croyaient avoir loué. « Il m’a dit qu’il était désolé, qu’il a fait ça parce qu’il avait besoin d’argent », raconte Saïfoulaye Diallo.

« Plus de 20 victimes »

Mathieu Cardinal, propriétaire de l’agence de location M Rentals, avait mis le trois et demie à louer quelques jours plus tôt. L’homme d’affaires soupçonne que le fraudeur a obtenu les clés du logement en s’y infiltrant juste après le départ du locataire précédent, le 1er juillet.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Mathieu Cardinal, propriétaire de l’agence de location M Rentals

« On avait dit au locataire de laisser la porte débarrée et de laisser les clés à l’intérieur pour qu’on les récupère. C’est sûrement comme ça que [le suspect] les a eues », explique celui qui a aidé les policiers à épingler le suspect.

« J’ai travaillé étroitement avec le SPVM, qui a fait un travail incroyable. Les policiers m’ont dit qu’il aurait fait ça à plus de 20 personnes », raconte M. Cardinal, dont l’entreprise gère un vaste parc de logements locatifs au nom de plusieurs propriétaires.

Inquiets, les frères Diallo ont contacté le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour l’alerter au sujet de la fraude. Ils sont également entrés en contact avec Mathieu Cardinal, qui a demandé de les rencontrer.

Étant donné qu’ils avaient l’air de bons gars, je leur ai dit de rester dans l’appartement le temps de trouver un autre toit. Mathieu Cardinal, propriétaire de l’agence de location M Rentals, à propos des frères Diallo

Retrouvé à Québec

Vendredi, la Section des crimes économiques du SPVM a annoncé avoir arrêté Van Lanh Vuong, 43 ans. Il a été retrouvé à Québec, jeudi. Il a comparu au palais de justice de Montréal, où il a été accusé de fraude, d’introduction par effraction et de fabrication de faux documents (des baux). Il est demeuré détenu dans l’attente de la suite des procédures.

Le modus operandi de Van Lanh Vuong était sensiblement le même avec toutes ses victimes, a confirmé le corps policier. Les enquêteurs croient que le suspect, qui utilisait plusieurs appartements différents, a pu faire d’autres victimes qui ne se sont pas encore manifestées. « Ce stratagème lui aurait permis d’arnaquer de nombreuses personnes et d’amasser une importante somme d’argent », affirme le SPVM.

Van Lanh Vuong a un long parcours criminel, avec notamment des antécédents de fraude et de vol de cartes de crédit. Il était d’ailleurs recherché depuis mai pour avoir omis de se présenter à la cour pour un autre dossier de fraude dans lequel il est actuellement accusé à Laval.

Quant aux frères Diallo, ils ont trouvé un autre logement où s’installer avec l’aide de Mathieu Cardinal, qui leur a fait visiter d’autres propriétés gérées par son entreprise. C’est toutefois loin d’être la fin de leurs ennuis. « On vient à peine d’arriver, et on n’a plus d’autres épargnes », laisse tomber Mamadou Moussa Diallo, qui dit espérer trouver un emploi le plus rapidement possible.