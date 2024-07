(Longueuil) Trois hommes âgés de 24 à 31 ans ont été arrêtés relativement au démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne, a indiqué le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

La Presse Canadienne

Jeudi et vendredi, les enquêteurs du SPAL ont effectué des perquisitions dans 13 lieux dans la région de la Montérégie, notamment à Brossard, Contrecœur, Belœil et Mont-Saint-Hilaire.

Les récentes perquisitions ont permis de procéder à l’arrestation des trois suspects.

Le SPAL était assisté par la Sûreté du Québec et la Régie intermunicipale de Police Richelieu Saint-Laurent.

Le corps policier a rappelé que le projet Sépulture a été lancé en novembre 2023 à la suite d’informations transmises par le public.

Deux perquisitions et deux autres arrestations en février et mars avaient permis de saisir plus de 16 kg de cocaïne et deux véhicules en biens infractionnels.

Cette semaine, les saisies ont permis de récolter plus de 235 000 $ en argent, de la cocaïne, de la métamphétamine, du cannabis, une arme de calibre 9 mm, près de 100 000 $ en produits de luxe tels que des montres, des vêtements et des souliers de grande valeur ainsi que de l’équipement facilitant le trafic de stupéfiants.