L’ex-pilote condamné à 16 ans de détention pour avoir terrorisé des fonctionnaires, puis saboté des lignes à haute tension d’Hydro-Québec s’est vu refuser des permissions de sortie. Même après des années de prison, Normand Dubé demeure toujours aussi intimidant et revanchard.

« Votre comportement problématique a continué et vos menaces et propos irrespectueux et dénigrants envers votre [intervenant] ont conduit à votre expulsion des unités de responsabilisation et vous avez persisté dans vos propos irrespectueux et arrogants, voire intimidants », écrit la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans une décision rendue publique vendredi.

Normand Dubé est réputé pour son esprit vengeur. Dans ses propres mots, « la vengeance est un plat qui se mange froid ». Pour des peccadilles, il a fait incendier par des hommes de main la résidence de trois fonctionnaires il y a une dizaine d’années. Et pour se venger d’Hydro-Québec, il est passé à un cheveu de causer une catastrophe nationale en sabotant des lignes à haute tension. Ces dommages de 29 millions de dollars ont failli plonger le Québec dans le noir.

L’homme de 62 ans s’était retrouvé parmi les 10 personnes les plus recherchées du Québec en 2021 alors qu’il s’était terré pendant des semaines dans une pourvoirie pour échapper à la justice.

Surnommé le « pilote des stars », Normand Dubé s’adressait à la Commission pour la première fois depuis le début de sa peine dans le but d’obtenir des permissions de sortie sans escorte pour rapports familiaux. On lui a toutefois refusé ce privilège en raison de sa conduite inadéquate en détention et de son projet de sortie mal ficelé.

« Une récidive de votre part présentera un risque inacceptable », conclut la Commission.

Par exemple, la première personne qui devait l’accueillir, hors de la prison, a changé d’avis après s’être sentie menacée par Normand Dubé. Le délinquant aurait dit à la personne (non identifiée) qu’elle « se retrouverait avec un avocat sur le dos et un dossier criminel ». Une femme a malgré tout accepté de l’accueillir.

Derrière les barreaux, Normand Dubé est vrai trublion. Il a été trouvé coupable de trois infractions disciplinaires pour insubordination et propos irrespectueux. Ses relations avec les autres détenus sont difficiles. Il affirme avoir été battu en prison. Victime d’intimidation, il a même dû être transféré d’établissement, où il a poursuivi son comportement « irrespectueux et arrogant, voire intimidant », avec le personnel.

Normand Dubé se pose toujours en « victime » du système. Il ne se trouve aucun facteur de risque. Il persiste d’ailleurs à vouloir renverser sa peine, même après avoir épuisé tous ses appels. Son équipe de gestion de cas soutient que sa dangerosité sociale est « élevée, tout comme la sécurité pour le public ».